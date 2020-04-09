باريس سان جيرمان يستفز كيليان مبابي بقرار مفاجئ

ذكرت صحيفة ”le parisien“، أن باريس سان جيرمان الفرنسي المدعوم من قطر، يتوقع خسارة مالية تصل إلى 300 مليون يورو؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي أدى إلى توقف النشاط الرياضي.

وذكرت الصحيفة، أن الفريق الفرنسي وجد نفسه أمام ضرورة تخفيض رواتب لاعبيه؛ وهو ما يجعله في مواجهة مع بعض نجومه، خاصة الثنائي البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

ويتقاضى نيمار راتبا سنويا يبلغ 37 مليون يورو، وكيليان مبابي راتبا سنويا يبلغ 20،8 مليون يورو، ويطالبهما الفريق بتخفيض يصل إلى 50%، وهو نفس التخفيض المطلوب من كل مكونات الفريق.

وقد تضيف أزمة كورونا المزيد من الجليد حسب صحيفة ”أس“، بين المهاجم الفرنسي وإدارة باريس سان جيرمان؛ في ظل رغبتها في تمديد عقده ورفع راتبه؛ لمنعه من الرحيل نحو ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة، فإن باريس سان جيرمان هو أكثر ناد دفعا للرواتب في فرنسا، بمبلغ يصل 371 مليون يورو، وأعلى من ريال مدريد الذي يبلغ حجم الرواتب للفريق الأول فيه 283 مليون يورو.

ويهدد قطبا إسبانيا، برشلونة وريال مدريد، الفريق الباريسي برغبتهما في ضم النجمين البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.