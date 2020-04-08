أغلفة الصحف الرياضية: ”هزة في حراسة مرمى برشلونة“.. و“ تمرد في ريال مدريد“.. و“التهم تحاصر مونديال قطر“ (صور)

شكل سوق الانتقالات وقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ تمديد عقود لاعبين وفترة الانتقالات، ومصير الدوريات الأوروبية المتوقفة، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بالتغييرات في إدارة برشلونة ومفاوضات ريال مدريد مع لاعبيه لتخفيض رواتبهم وأخبار الأندية واللاعبين في السعودية، وسبب إقالة مدرب المنتخب الإماراتي وموقف الاتحاد الآسيوي من دوري أبطال آسيا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الاجتماعات التي تجمع الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري ونقابة اللاعبين بشأن إمكانية استئناف المنافسات، وكتبت: ”هل يمكن أن توافقوا؟“.

كما تحدثت عن سوق انتقالات ريال مدريد، وكتبت: ”مينو رايولا يأخذ مكانا في سوق انتقالات ريال مدريد عبر هالاند وبوغبا ودي ليخت“.

كما اهتمت بقرار الفيفا تمديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف، وتحديد موعد سوق الانتقالات المقبل.

سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، بشأن تخفيض الرواتب، وكتبت: ”مشاكل لفلورنتينو بيريز: تمرد في الداخل“.

كما تحدثت عن حراسة مرمى برشلونة، وكتبت: ”هزة في حراسة مرمى برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني عن موعد استئناف الليغا، وكتبت: ”تيباس: الليغا قد تعود يوم 29 مايو أو 6 يونيو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، وكتبت: ”سواريز لا يستسلم“.

كما تحدثت عن إجراءات رئيس برشلونة ضد مجموعة من أعضاء إدارته، حيث أعفى عدة مسؤولين من مناصبهم.

كما اهتمت بإطلاق سراح مشروط للنجم البرازيلي رونالدينيو، وكتبت: ”مقابل 1.6 مليون دولار رونالدينيو يخرج من السجن للإقامة الجبرية في فندق“.

آس

ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات الذي انطلق بسبب توقف النشاط الرياضي والمفاوضات بين الأندية ووكلاء اللاعبين، وكتبت: ”التسويق عبر الهاتف“.

كما تحدثت عن مشكلة تخفيض الرواتب في ريال مدريد، وكتبت: ”لاعبو ريال مدريد يتفاوضون بشأن تخفيض رواتبهم“.

واهتمت الصحيفة ببرشلونة، وكتبت: ”بارتوميو يهدد إدارته“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حلم باريس سان جيرمان في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”متشبثون بحلمهم“.

كما تحدثت عن تخفيض الرواتب في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”الدوري الفرنسي: الرؤيا تتضح في مسألة تخفيض الرواتب“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية واللاعبين في السعودية، وكتبت: ”الاتحاد يستفسر عن الموقوف“، و“الشباب يستغني عن الموظفين“، و“الصليهم تمرين ومراجعة“.

كما تحدثت عن الاتهامات التي تطال مونديال قطر 2022، وكتبت: ”التهم تحاصر مونديالي روسيا وقطر“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على دوري أبطال آسيا في ظل توقف النشاط الرياضي، وكتبت: ”الآسيوي يتمسك باستكمال دوري أبطال آسيا“.

كما تحدثت عن أسباب إقالة مدرب المنتخب الإماراتي، وكتبت: ”السهلاوي: ظروف التعاقد مع يوفانوفيتش انتهت“.

الصحيفة تحدثت عن الإشادة بمهاجم العين، وكتبت: ”الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: لابا مهاجم مميز بمواصفات خاصة“.

الصحيفة اهتمت بأخبار دولية، وكتبت: ”مولر مع البايرن حتى 2023“.

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على الرياضة، وكتبت: ”كورونا يفرض تعديل لوائح الاتحادات الرياضية“.

كما تحدثت عن عدة مواضيع، وكتبت: ”الاستئناف تنظر شكوى اتحاد كلباء اليوم“، و“حوارات عن بعد بين لاعبي دورينا“، و“فيفياني: إيطاليا لن تنسى وقفة الإمارات“.

واهتمت الصحيفة بعيد ميلاد إسماعيل مطر، وكتبت: ”فيفا يحتفي بعيد ميلاد مطر 37“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فريق يوفنتوس والتغييرات المنتظرة للموسم المقبل، وكتبت: ”رونالدو ودي ليخت ضمن لائحة ساري بنسبة 100%“.

كما تحدثت عن بيلوتي مهاجم تورينو، وكتبت: ”ديك إيطاليا“.

كوريري ديلو سبورت

تطرقت الصحيفة للحديث عن قرارات الفيفا الأخيرة بشأن موعد الانتقالات الجديد، وعنونت: ”باتت واضحة“، فيفا يضع بشرى إيجابية.

– سيفيرين، رئيس يويفا، واثق من استئناف الكالشيو والليغا.

الصحف البريطانية

إكسبريس

تطرقت الصحيفة للحديث عن تجنيد سون، لاعب توتنهام، في كوريا الجنوبية، وأيضا خسائر الدوري الإنجليزي، وعنونت: ”سون، أنت في الجيش الآن“.

-كين لا بد أن يفكر في البطولات

-مليار جنيه إسترليني، هذا ما يمكن أن تخسره اللعبة من كورونا

ميرور

تطرقت الصحيفة للحديث عن خسائر بطولة الدوري الإنجليزي من توقفها بسبب أزمة كورونا، وعنونت: “ سنمحى“، على كرة القدم الاتحاد ومشاركة الآلام في هذه الكارثة وإلا ستختفي الأندية والدوريات.

-رئيس الاتحاد الإنجليزي: ”هذا وقت وحدة كرة القدم“.

-حماقة مورينيو بتدريبات خارجية.