الفيفا يعلن رسميًا خطة إنقاذ الموسم ويحسم موعد فتح باب سوق الانتقالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ رسميًا عن الإرشادات الرئيسة المعتمدة التي سيرسلها لاتحادات الكرة حول العالم، بسبب عقود اللاعبين خلال الفترة الحالية التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الفيفا على ”تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو، حتى النهاية الرسمية للموسم الحالي 2019/20“.

وأضاف:“ستبدأ العقود التي كان من المقرر أن تبدأ في يوليو، في البداية الرسمية للموسم المقبل 2020/21″.

وأشار البيان:“بالنسبة لسوق الانتقالات، سيكون لكل اتحاد حرية بدء وإنهاء فترة السوق الصيفي، بحيث تكون مدة فترة الانتقالات هي 16 أسبوعًا“.

