لأول مرة.. خطط لإقامة بطولة العالم للمصارعة في عام الأولمبياد

قال الاتحاد الدولي للمصارعة اليوم الإثنين إنه يتمسك بخطط إقامة بطولة العالم في 2021 لتنظم للمرة الأولى في نفس عام الأولمبياد.

وأوضح تزينو تزينوف نائب رئيس الاتحاد الدولي لرويترز: ”نحن حريصون على إقامة بطولة العالم في النرويج العام المقبل، نعرف أن الألعاب الأولمبية ستقام قبلها بأشهر، لكننا نريد مشاركة أكبر عدد ممكن من المصارعين بعد فترة التوقف غير المتوقعة بسبب فيروس كورونا“.

وأضاف: ”هذه الخطوة في مصلحة الرياضيين بالنظر إلى عدد البطولات التي ألغيت، توجد 6 مسابقات للأوزان في الأولمبياد و10 ببطولة العالم ويمكن رؤية الاختلاف“.

وتابع تزينوف وهو رئيس الاتحاد البلغاري للعبة: ”يستحق المصارعون بطولة كبرى ونفكر في إقامة بطولة العالم لأول مرة في عام الأولمبياد“.

وكانت من المفترض إقامة البطولة في أوسلو في مطلع أكتوبر تشرين الأول 2021، بعد شهرين من أولمبياد طوكيو، لكن تزينوف قال إن البطولة في النرويج قد تتأجل لبضعة أسابيع.

وواصل: ”الاتحاد النرويجي صاحب الضيافة قال إنه مستعد لتأجيل البطولة لأسابيع، لكنها ستقام في 2021. والقرار النهائي سيتخذ في وقت لاحق هذا العام“.