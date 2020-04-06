بسبب أزمة كورونا.. تخفيض راتب ساوثغيت وتسريح يان أندرسون مدرب منتخب السويد مؤقتا

قرر الاتحاد السويدي لكرة القدم تسريح مدرب المنتخب يان أندرسون مؤقتا حتى نهاية مايو آيار في ظل تعثر الاتحاد ماليا بسبب فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد السويدي عبر موقعه على الإنترنت أنه قرر اقتطاع ساعات عمل 90 موظفا من بينهم أندرسون ومدرب فريق السيدات بيتر غرهاردسون حتى نهاية مايو آيار.

وقال هاكان سويستراند الأمين العام للاتحاد السويدي في بيان: ”تخفيض ساعات العمل يمكننا من تقليل العبء المالي وكنا نريد تجنب هذا الأمر بالتأكيد لكنه إجراء ضروري ومهم في الوضع الحالي“.

وتأهل فريق أندرسون إلى بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت إلى 2021 بينما كان يسعى فريق غرهاردسون لميدالية أولمبية أخرى بعد حصوله على برونزية ألعاب ريو 2016 قبل تأجيل الأولمبياد إلى العام المقبل.

في سياق ذي صلة، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم وافق على تخفيض راتبه بنسبة 30% بعد أن قال مارك بولنغهام المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي اليوم الإثنين إن الموظفين الأعلى أجرا قد يتم تخفيض رواتبهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وتسبب الفيروس في تعطيل كرة القدم في إنجلترا وقال بولنغهام إن قلة المباريات الدولية ومباريات كأس الاتحاد الإنجليزي ستكلف المؤسسة نحو 100 مليون جنيه إسترليني (122 مليون و89 ألف دولار).

وذكرت صحيفة ”تايمز“ أن الاتحاد الإنجليزي سيقتطع 225 ألف جنيه إسترليني من راتب ساوثغيت في الأشهر الثلاثة المقبلة.

كما سينخفض راتب فيل نيفيل مدرب منتخب السيدات وإيدي بوثرويد مدرب منتخب تحت 21 عاما بنسبة تتراوح بين 15 و30%.

ويتعارض قرار الاتحاد الإنجليزي مع نهج بعض أندية الدوري الممتاز مثل المتصدر ليفربول الذي منح موظفيه غير اللاعبين إجازة مع دفع رواتبهم بالكامل.

واتخذت أندية مثل توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد ونوريتش سيتي قرارات مشابهة وسط انتقادات من الحكومة التي تطالب باقتطاع رواتب اللاعبين والمدربين الأثرياء أثناء توقف الدوري.