أغلفة الصحف الرياضية: ”بوغبا يقترب“.. و“رحيل مؤجل“.. و“تمرد ضد تخفيض الرواتب“ (صور)

شكلت أخبار سوق الانتقالات ومستقبل عدة نجوم، كالبرازيلي نيمار والفرنسي كليان مبابي والكرواتي إيفان راكيتيتش والأرجنتيني لوتارو مارتينيز والفرنسي بول بوغبا، ومشاكل الأندية الاقتصادية مع توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بأخبار الأندية واللاعبين في السعودية وقضية تخفيض الرواتب في الدوري الإماراتي، وإجراء اختبارات لفيروس كورونا على لاعبي الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع مدافع ريال مدريد المعار لبايرن ميونخ ألفارو أودريوزولا، وكتبت: ”وقتي سيأتي“.

كما تحدثت عن موافقة وزارة العمل الإسبانية على تطبيق قانون العمل لعدة أندية، وكتبت: ”الموافقة على تطبيق قانون العمل في كل من برشلونة وإسبانيول وألافيس“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الكرواتي إيفان راكيتيتش، وكتبت: ”برشلونة أخبر الكرواتي برغبته في بيعه الصيف وتلقى 3 عروض من إيطاليا، لكن راكيتيتش يفضل العودة لإشبيلية“.

كما تحدثت عن ريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد يراهن بقوة على هاري كين“.

الصحيفة اهتمت بالبرازيلي رونالدينيو المسجون في باراغواي، وكتبت: ”رونالدينيو يحتفل بشهر في السجن“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوارها مع فيسنتي ديل بوسكي، مدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، وكتبت على لسانه: ”المصائب يجب أن توحد لا أن تفرق“.

كما تحدثت عن مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ، وكتبت: ”كوتينيو في تشيلسي مقابل 80 مليون يورو“.

كما تحدثت عن ريال مدريد، وكتبت: ”يوفيتش يمكن أن يكون جزءا من صفقة فابيان رويز“.

واهتمت بنفي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ لأخبار على لسان رئيسه بشأن موعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

آس

ركزت الصحيفة على الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، وإمكانية ضمه لريال مدريد وكتبت: ”بوغبا أقرب“.

كما تحدثت عن رأس الأرجنتيني سافيولا في مواطنه لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، والذي يسعى برشلونة لضمه.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مستقبل نجمي باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار والفرنسي كليان مبابي، وكتبت: ”رحيل مؤجل“.

كما تحدثت عن وفاة طبيب فريق ستاد ريمس، وكتبت: ”ستاد ريمس يبكي طبيبه“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فيروس كورونا وتأثيره على إيقاف النشاط الرياضي، حيث يسعى الجميع للعودة لكن بشروط اختبارات للجميع وكتبت: ”فحوصات واختبارات على الجميع“.

كوريري ديللو سبورت

تحدثت الصحيف عن الدوري الإيطالي المتوقف بسبب تفشي كورونا، وعنونت: ”سكوديتو ذو الاتجاهين.. الصراع مستمر بين يوفنتوس ولاتسيو“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الاتحاد: ”4 شركات تنتظر رد الاتحاد“، وعن الهلال كتبت: ”إدارة الهلال تجتمع بالفيديو“، وعن الأهلي: ”الأهلي يمنح لاعبيه أجهزة“.

وتحدثت عن الشباب، وكتبت: ”غارسيا يوقف تدريبات الشباب“، و“بلعمري والشباب اقتربت النهاية“.

كما اهتمت بأخبار دولية وكتبت: ”935 مليونا خسارة الإنجليز“.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على نقاش الأندية الإماراتية واتحاد الكرة بشأن تعديل اللوائح، وكتبت: ”تعديل اللوائح: سيناريو جديد بين اتحاد الكرة والأندية“.

كما تحدثت الصحيفة عن دعم أيريك أبيدال لحملة (خليك نشيط خليك سليم) وتوقيف الاستئناف لدعوى خورفكان، وأعطت نصائح للتدريبات المنزلية، وكتبت: ”5 نصائح لتجنب الإصابات في التدريبات المنزلية“.

الصحيفة اهتمت بأخبار دولية، وكتبت: ”كوبي براينت في قاعة المشاهير“، و“طاجيكستان تتحدى كورونا بكأس السوبر“.

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على أزمة الرواتب التي تثير الجدل في عدة أندية، وكتبت: ”الفيفا يفوض الاتحادات في أزمة الرواتب“.

وتحدثت الصحيفة عن تأجيل آسيوية الصالات، وكتبت: ”تأجيل آسيوية الصالات لديسمبر“.

واهتمت بتصريحات ترامب الرئيس الأمريكي، وكتبت: ”ترامب: أريد عودة المشجعين للملاعب“.

كما تحدثت عن عدة مواضيع وكتبت: ”العين السعودي يطلب التأهل للمحترفين“، و“برانت ينضم لقاعة المشاهير“، و“وفاة لاعب عجمان السابق فونكي سي“.

الصحف البريطانية

ديلي ميل

ناقشت الصحيفة قضية تخفيض رواتب اللاعبين، وعنونت: ”اللاعبون يتمردون.. والمدربون يوافقون على تقليل رواتبهم“.

ميرور

تمرد.. جميع اللاعبين يتحدون الأندية ويرفضون تخفيض رواتبهم.

ستار

السيئ والقبيح.. كايل والكر وغرامة كارثية، حرب الدوري تزداد بسبب رد فعل اللاعبين.