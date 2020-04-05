ترامب يأمل في استئناف الرياضة الأمريكية قريبا وعودة المشجعين

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفوضي المسابقات الرياضية في الولايات المتحدة، يوم السبت، أنه يأمل في عودة البطولات قريبًا، بعدما توقفت أو تأجلت انطلاقتها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي إفادة صحفية للبيت الأبيض، قال ترامب، إنه كان في اتصال مع مفوضي البطولات من كرة القدم الأمريكية ودوري السلة الأمريكي ودوري هوكي الجليد ودوري البيسبول ودوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم.

وقال ترامب: ”أريد عودة الجماهير إلى الملاعب. بمجرد أن نكون مستعدين. في أقرب وقت ممكن بكل تأكيد“.

وتوقف دوري السلة ودوري هوكي الجليد في مارس/ آذار، بينما تأجلت بداية دوري البيسبول ودوري المحترفين لكرة القدم، بسبب الفيروس.

ويوجد بالولايات المتحدة أعلى عدد في العالم من حالات الإصابة المعروفة بكوفيد-19، وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا. وطبقًا لحصيلة لرويترز، فقد أظهرت الاختبارات إصابة أكثر من 306 آلاف شخص بكورونا في أمريكا، وأكثر من 8300 حالة وفاة.

ويتوقع خبراء البيت الأبيض الطبيون وفاة ما بين 100 ألف و240 ألف أمريكي في تلك الجائحة، حتى إذا تم الالتزام بالأوامر الشاملة بالبقاء في المنازل.

وقال ترامب: ”تريد الجماهير العودة أيضًا. يريدون متابعة كرة السلة والبيسبول وكرة القدم الأمريكية والهوكي“.