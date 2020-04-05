أغلفة الصحف الرياضية: ”نيمار يهيئ رحيله عن باريس سان جيرمان“.. و“الذهب الأبيض“.. و“ستكون لدينا رياضة أفضل“ (صور)

شكلت أخبار الانتقالات وتأثير فيروس كورونا المستجد على المسابقات، واقتصاد الأندية العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتخفيض رواتب اللاعبين في الأندية السعودية والعالمية، وقرار الفيفا برفع الحد الأقصى لسن لاعبي المنتخبات الأولمبية في طوكيو 2021.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الأطفال في زمن الحجر الصحي وفيروس كورونا، وكتبت عن إبداعاتهم: ”تصفيق للأطفال“.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، والذي يسعى برشلونة لإعادته وكتبت: ”نيمار يهيئ رحيله عن باريس سان جيرمان“.

كما تحدثت عن مارتينيز، وكتبت: ”لوتارو لم يتوصل لاتفاق مع إنتر ميلان لتمديد عقده“.

وكتبت الصحيفة عن ريال مدريد: ”فلورنتينو بيريز يطالب لاعبيه بتخفيض رواتبهم“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الداعمين لجهود مكافحة فيروس كورونا، وكتبت: ”شكرا“.

آس

ركزت الصحيفة على نجوم ريال مدريد الشباب، والذين ارتفع سعرهم في السوق وكتبت: ”الذهب الأبيض“.

كما تحدثت عن تفكير رابطة كرة السلة للمحترفين في أمريكا باستئناف الدوري مرة أخرى.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أولمبيك ليون ولقاء رئيسه جان ميشيل أولاس بنجم كرة السلة الفرنسي المعتزل باكير، والذي قد يكون الرئيس القادم للفريق وكتبت: ”أولمبيك ليون: الميراث“.

كما تحدثت عن رياضة الدراجات وكتبت: ”المتسابقون الفرنسيون يرغبون في الهواء“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على الدوري الإيطالي وقرارات الأندية الإيطالية في ظل انتشار فيروس كورونا، وكتبت: ”الأندية تذكر“.

أشارت الصحيفة إلى أن الأندية تدرس وضع اللاعبين الهاربين خارج إيطاليا، حال استئناف النشاط، سيحتاج اللاعبون للعودة، إلى الدخول في حجر صحي لـ14 يوما.

كما تحدثت عن أخبار الأندية وسوق انتقالات اللاعبين في إيطاليا.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع أحد المهتمين بالرياضة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وكتبت: ”ستكون لدينا رياضة أفضل“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار الأندية الإيطالية وأخبار سوق انتقالات اللاعبين في إيطاليا.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن النصر: ”النصر يقلص الرواتب ويبعد موسى“، وعن الهلال: ”الشلهوب والعابد ضوء أخضر“، و“الشباب يعاقب جمال بلعمري بـ40%“.

كما تحدثت عن كورونا والرياضة، وكتبت: ”طاجيكستان تتحدى كورونا“، و“الروبوت يفحص المصابين“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على سباقات الخيول وكتبت: ”جودلفين سوبر هاتريك“.

كما تحدثت عن تنظيم مجلس أبوظبي الرياضي لبطولة في الشطرنج، وكتبت: ”أبوظبي الرياضي ينظم بطولة خليك في البيت للشطرنج“.

كما تحدثت عن قرار رفع الحد الأقصى لسن المشاركين في أولمبياد طوكيو، وكتبت: ”رفع الحد الأقصى لسن المشاركين في الأولمبياد“.

الصحيفة اهتمت بتأثير توقف الطيران على عدة نجوم وكتبت: ”توقف الطيران يمدد إجازة ليوناردو“.

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على خطة إنقاذ الموسم في الإمارات، وكتبت: ”خطة إنقاذ الموسم من أندية دبي لعبور كورونا“.

كما تحدثت عن مواضيع دولية، وكتبت: ”فيفا يؤجل مباريات يونيو“، و“دونغا يتحدى نجوم البرازيل لمساعدة المحتاجين“، و“رياضيون في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا“، و“مارادونا يعرض تخفيض راتبه“، و“نيمار يتبرع بمليون دولار لمكافحة الفيروس“.

الصحافة البريطانية

ديلي إكسبريس

تطرقت الصحيفة للحديث عن نادي ليفربول بعدما منح بعض موظفيه غير اللاعبين إجازة بسبب جائحة كوفيد-19، وعنونت: ”الجماهير غاضبة من ليفربول“، كاراجير ينضم للمستنكرين من حركة تسريح العمال.

ستار

كما تحدثت الصحيفة عن القصة ذاتها التي لجأ إليها ليفربول، وعنونت: ”عار“، ليفربول يضعون العمال في حالة إجازة على الرغم من كسبهم لـ167 مليون جنيه إسترليني خلال العامين الماضيين.