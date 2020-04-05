صفقات تبادلية وإعارات.. ”ماركا“ تتوقع شكل الميركاتو الصيفي في ظل أزمة كورونا

ركزت صحيفة ”ماركا“ على سوق الانتقالات الصيفي المقبل، الذي قد يدوم حتى بداية عام 2021، بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتأخر نهاية الموسم الحالي الذي سيؤثر على انطلاقة الموسم المقبل.

وتحدثت الصحيفة عن الأزمة المالية التي خلفها توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، والتي قد تجبر الأندية على التفكير في صيغ أخرى لصفقاتها الصيفية في ظل أسعار بعض النجوم الذين تسعى خلفهم.

وذكّرت الصحيفة العالم بفترة المقايضات التي ميزت حقبة تاريخية، حيث كانت النقود غير موجودة، وأكدت أنها وسيلة قد تدخل سوق الانتقالات الصيفية الحالية في ظل افتقاد أغلب الفرق حتى الكبيرة لسيولة مالية كبيرة لتنفيذ صفقاتها.

وأكدت ”ماركا“ أن الفرق ستكون مضطرة لمبادلة أوراقها عبر منح لاعبين لتخفيض أسعار النجوم الذين تستهدفهم، والاستفادة الثنائية.

وأعطت الصحيفة عدة أمثلة، والبداية ببرشلونة الذي يسعى خلف مهاجم إنتر ميلان لوتارو مارتينيز، الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده حوالي 115 مليون يورو، لكن الفريق الإسباني مستعد لعرض 3 لاعبين على الفريق الإيطالي لتقليص ثمن الصفقة.

ويأمل أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، الاستفادة من عدة لاعبين. ووضعت الصحيفة 3 لاعبين بإمكانهم دخول الصفقة وهم التشيلي أرتورو فيدال والفرنسي صامويل أومتيتي والبرتغالي نيلسون سيميدو.

وبين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ هناك صفقة تبادلية مطروحة في وسائل الإعلام تخص الجناح الألماني ليروي ساني والنمساوي دافيد ألابا.

كما طرح أتلتيكو مدريد على آرسنال صفقة تبادلية فرنسية تنقل توماس ليمار إلى لندن مقابل ألكسندر لاكازيت، الذي يرغب دييغو سيميوني في جلبه كبديل لإيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، الذي لم يحدد مصيره بعد.

وفي ريال مدريد، تملك إدارة الفريق عدة أوراق لإدخالها في صفقات تبادلية كالويلزي غاريث بيل والكولومبي جيمس رودريغيز وإبراهيم دياز، ولاعبين معارين كداني سيبايوس وريغيلون وألفارو أودريوزولا وكلهم لاعبون تحت مراقبة واهتمام عدة فرق أوروبية.

وفي إيطاليا سيضطر فريق يوفنتوس لبيع عدة لاعبين أو إقحامهم في صفقات تبادلية لتعزيز صفوفه، ويبقى الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد أبرز لاعب يرغب الفريق في ضمه، ومن غير المستبعد أن يتخلى عن المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت من أجله.

كما يملك يوفنتوس عدة أوراق للمبادلة كالمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين والبرازيلي دوغلاس كوستا وباولو ديبالا وبيرنارديسكي.

وأكدت ”ماركا“ أن سوق الانتقالات المقبل سيشهد عدة صفقات بنظام الإعارة مع خيار الشراء بشكل إجباري لتأجيل الدفع حتى صيف 2021 وصفقات تبادلية كبيرة.