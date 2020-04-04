أخبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول: زيدان يصدم غوارديولا.. و“الريدز“ يسعى لحسم صفقة سوماري

مازالت أنباء التعاقدات الجديدة حديث الساعة في الصحافة العالمية، خاصة مع تحرك أكبر الأندية الأوروبية من أجل الفوز بخدمات بعض اللاعبين في الموسم المقبل.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أهم أخبار الكرة الأوروبية والأندية الكبرى على رأسها ريال مدريد وبرشلونة وليفربول.

ريال مدريد يصدم غوارديولا

وجه نادي ريال مدريد الإسباني صدمة للمدرب بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي طلب التعاقد مع المدافع الفرنسي رافايل فاران، نجم الفريق الملكي في الموسم الجديد.

وذكرت شبكة ”ديفنسا سنترال“، أن المدرب الفرنسي أبدى رفضا قاطعا لفكرة رحيل اللاعب في الموسم الجديد إلى السيتي، خاصة مع اقتراب رحيل المدافع سيرجيو راموس مع نهاية عقده، وسيكون فاران قائدا للدفاع في المرحلة المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن ريال مدريد سيسعى في الفترة المقبلة لتمديد عقد فاران مبكرا حتى صيف 2025 خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

من جانبه، أكد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف حكيمي، نجم ريال مدريد المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني، أن حكيمي لم يجدد عقده مع الريال وسينتهي التعاقد في صيف 2022.

وأشار في تصريحات لموقع ”جول“ إلى أن الرؤية ليست واضحة بخصوص مستقبل حكيمي في الفترة الماضية.

ليفربول يتحرك لحسم صفقة سوماري

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي تحرك للتعاقد مع بوبكر سوماري، لاعب وسط فريق ليل الفرنسي، بعد أن أبدى المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رغبته في ضم اللاعب.

وترغب عدة أندية أوروبية في ضم اللاعب الفرنسي الصاعد، على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وانتقد المدافع جيمي كاراجر نجم ليفربول تعامل الريدز مع مسألة إلغاء الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بعد إيقافه بسبب انتشار فيروس كورونا.

توتنهام يغلق الباب أمام رحيل كين

تراجع نادي توتنهام عن فكرة الاستغناء عن لاعبه هاري كين، نجم الفريق في الموسم المقبل بحسب تقارير صحفية إنجليزية.

وأشارت صحيفة ”MANCHESTER EVENING“ إلى أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت محادثات مع إدارة توتنهام من أجل التعاقد مع كين في الموسم المقبل ولكن إدارة السبيرز رفضت فكرة رحيل القناص الإنجليزي.

وأكدت أن فكرة رحيل كين ستكون مرهونة بالحصول على مقابل مالي ضخم، خاصة مع رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب وهو ما يجعل الفريق بصدد الحصول على أعلى مقابل مالي.

كوتينيو على أعتاب تشيلسي

اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني المعار إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، من الرحيل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية أن برشلونة منح تشيلسي الأولوية في ضم كوتينيو في ظل مفاوضات مكثفة تجريها إدارة البلوز في المرحلة الحالية، خاصة أن تشيلسي رفع قيمة عرضه إلى 53 مليون جنيه إسترليني للفوز بخدمات كوتينيو وربما ترتفع قيمة الصفقة.