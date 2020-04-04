بلجيكا تسعى لإقناع ”يويفا“ بشرعية قرارها بإنهاء الموسم الحالي ومنح اللقب للمتصدر

يحاول مسؤولو كرة القدم البلجيكية إقناع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بشرعية قرارهم بإنهاء الموسم قبل الأوان مع سعيهم لمواجهة التهديد بمنع مشاركة أنديتهم في البطولتين القاريتين الموسم المقبل.

وكان بروج يتصدر الدوري بفارق 15 نقطة قبل جولة واحدة من بدء المرحلة النهائية للدوري التي تقام بمشاركة أول ستة فرق.

وسيقدم الاتحاد البلجيكي أسبابه إلى اللجنة التنفيذية في اليويفا بعد محادثات هذا الأسبوع بين رئيسه مهدي بايات وألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد البلجيكي في بيان، اليوم السبت: ”كانت محادثات بناءة ظهرت خلالها المرونة والنية للتوصل إلى حل سويا“.

وأضاف البيان أن قرار مسؤولي رابطة دوري المحترفين يوم الخميس بإلغاء الموسم الذي توقف الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا سيتم تفسيره للجنة التنفيذية في اليويفا لكن دون تحديد موعد ذلك.

وأضاف البيان: ”بهذه الطريقة فإن النية هي تأمين مقاعد بلجيكا في البطولتين القاريتين لموسم 2020-2021.

”الاتحاد البلجيكي ما زال يساند نهج اليويفا للتضامن خلال أزمة فيروس كورونا“.

وهدد اليويفا بلجيكا بفقدان مقاعدها في دوري الأبطال والدوري الأوروبي لموسم 2020-2021.

وفي اليوم السابق اتفق اليويفا مع الاتحادات المحلية على إيجاد وسيلة لتمديد الموسم بعد موعد انتهائه الرسمي في 30 يونيو حزيران.

ويوم الخميس قال اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية ورابطة بطولات الدوري في أوروبا في خطاب مشترك للأعضاء إن تحديد أبطال المسابقات، ومن بينها الدوري المحلي، على أرض الملعب يحمل ”أهمية قصوى“.

لكن بلجيكا تجاهلت هذا المطلب وأنهت الموسم بعدما طالب 17 من 24 ناديا محترفا بإنهائه معللين ذلك بالمشاكل المالية والصحة العامة.