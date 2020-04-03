شمس كرة القدم تشرق من جديد في طاجيكستان الخالية من فيروس كورونا

سيبدأ موسم كرة القدم في طاجيكستان في موعده، رغم أن كل بطولات الدوري تقريبا حول العالم توقفت بسبب جائحة كوفيد-19.

والأندية في الدولة الحبيسة الواقعة في وسط آسيا ويبلغ تعداد سكانها تسعة ملايين نسمة مغمورة إلى حد كبير، حتى بين أكثر عشاق كرة القدم حماسة.

لكن مواجهة كأس السوبر المحلية بين الاستقلال بطل الدوري وخجند وصيف البطل غدا السبت قد تجلب بعض السلوان لعشاق كرة القدم، إذ فتحت شركات المراهنات المباراة أمام المقامرين، كما ستبث على الهواء مباشرة.

وأفلتت كرة القدم من التوقف في عدد قليل من الدول حول العالم، حيث ساعدت مباريات في بطولات دوري غير مشهورة مثل روسيا البيضاء ونيكاراجوا وبوروندي الجماهير المتعطشة للعبة على كسر حاجز الملل.

وأبرم اتحاد كرة القدم في روسيا البيضاء بالفعل صفقات مع شبكات بث تلفزيوني في أكثر من عشر دول، من بينها روسيا وإسرائيل والهند وحتى بلغاريا.

وتقام مباراة كأس السوبر في طاجيكستان بدون جماهير في العاصمة دوشنبه.

وحثت منظمة الصحة العالمية الناس على تجنب التجمعات، رغم أن الدولة السوفيتية السابقة لم تعلن أية إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال فيتالي ليفتشنكو مدرب الاستقلال في مؤتمر صحفي عشية مباراة كأس السوبر: ”نعرف أن بطولات الدوري توقفت في كل الدول تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا، نحمد الله، فيروس كورونا غير موجود في طاجيكستان والموسم الجديد سيبدأ في البلاد“.

وأحرز الاستقلال ثلاثية محلية من الألقاب في 2019، وأصبح أول ناد يفوز بستة ألقاب على التوالي في دوري طاجيكستان.

* عقود تلفزيونية

ولم يسبق لطاجيكستان التأهل لكأس العالم أو كأس آسيا وتحققت أفضل نتائجها في 2006 عندما فازت بكأس التحدي الآسيوي المخصص للدول الصاعدة.

ولم يبلغ أي ناد من طاجيكستان دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وخسر الاستقلال أمام الأهلي السعودي في الأدوار التمهيدية في يناير كانون الثاني.

وأبلغ مسؤول في اتحاد طاجيكستان لكرة القدم رويترز بأنه يأمل في زيادة شعبية الدوري في الأسابيع المقبلة، وسيكون سعيدا بمناقشة عروض لصفقات بث تلفزيوني مع شبكات رياضية في دول أجنبية.

وقال: ”لكن من المبكر جدا القول إن هناك عروضا جدية. الدوري يبدأ يوم الأحد، لنرى ما سيحدث“.

وتبث مباريات دوري طاجيكستان عبر محطتين رياضيتين: واحدة مملوكة للدولة والأخرى يملكها اتحاد كرة القدم.

وينطلق الدوري المكون من عشرة فرق بعد غد الأحد بثلاث مباريات ستقام أيضا بدون جماهير.

ودافع مدربا الفريقين عن قرار اتحاد كرة القدم بإقامة كأس السوبر بدون جماهير.

وقال ليفتشنكو: ”أعتقد أن اللعب أمام مدرجات خالية لا يجب أن يؤثر على المباراة، أطلب من الجماهير التحلي بالصبر. على الأقل الدوري سيبدأ هنا، وفي بلاد أخرى الجماهير تم تجريدها تماما من كرة القدم“.

وقال الصربي نيكولا لازارفيتش مدرب خجند للصحفيين: ”نتفهم الموقف الحالي في العالم بسبب فيروس كورونا ونساند تماما قرار اتحاد كرة القدم. بهذه الطريقة نحمي صحتنا“.