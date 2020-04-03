رغم تهديدات ”يويفا“.. الأندية الهولندية تضغط لإلغاء بطولة الدوري

بات استئناف مسابقة الدوري الهولندي، الصيف المقبل، حال تجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا مهددًا.

ويدرس الاتحاد الهولندي لكرة القدم جديًا اتخاذ قرار بإلغاء المسابقة، هذا الموسم بناءً على رغبة الأندية.

ضغط قوي

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن الأندية الهولندية تدعم الطلب الذي تقدم به نادي أياكس أمستردام لإلغاء الموسم الحالي للمسابقة.

ومن المحتمل أن يسير الاتحاد الهولندي على خطى نظيره البلجيكي الذي أعلن، أمس، عن إلغاء المسابقة المحلية وتتويج فريق كلوب بروغ باللقب.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن نادي ألكمار الذي يتقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري الهولندي مع أياكس يدعم أيضًا فكرة إلغاء البطولة، برفقة كل من: أيندهوفن، وأدون دين هاغ، وفورتونا سيتارد، وبي أي سي زفولة، وفالفييك.

ويواجه الاتحاد الهولندي ضغطًا كبيرًا من 8 أندية من أصل 18 ناديًا يشاركون بالدوري الهولندي.

اجتماع مرتقب

وذكرت ”سبورت“ في تقريرها، أن الاتحاد الهولندي كان يعتزم استئناف مسابقة الدوري، الصيف المقبل، ومع ذلك يبدو أن الأندية ستكون صاحبة الكلمة الأخيرة في هذا الشأن.

وأعلن الاتحاد الهولندي عن اجتماع حاسم سيعقد مع ممثلي أندية الدوري، لتحديد مصير البطولة في الموسم الحالي.

وتواجه الأندية أزمة واحدة وهي مطالبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ للاتحادات الأوروبية بعدم التسرع في اتخاذ قرارات بإلغاء المسابقات المحلية.

كما وجهت يويفا تهديدًا واضحًا للاتحادات بعد المشاركة في المسابقات الأوروبية، بجانب الحرمان من حقوق البث التلفزيوني.