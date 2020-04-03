موقف كونميبول من إلغاء بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس

قال أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إن كأسي كوبا ليبرتادوريس وكوباسودامريكانا لن يلغيا هذا العام وأبدى تفاؤله باستئناف البطولتين حتى لو أقيمت المباريات دون جماهير.

وتوقفت كوبا ليبرتادوريس وكوباسودامريكانا الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في أمريكا الجنوبية.

وأبلغ دومينغيز رويترز ”يمكن استئناف ليبرتادوريس عند عودة البطولات المحلية لكن القدرة على السفر مهمة أيضا بالنظر إلى أن أغلب الدول أغلقت حدودها“.

وما زال هناك 76 فريقا في البطولتين اللتين من المفترض انتهائهما في نوفمبر تشرين الثاني.

وأجاب المسؤول القادم من باراغواي عند سؤاله عن موعد عودة منافسات كرة القدم وكيف ستكون الأمور بعد ذلك ”أجد صعوبة في تقديم أي تحليل لأن في الوقت الحالي ما زلنا نشعر بصدمة“.

وتابع ”أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها لكنها بحاجة إلى وقت. بالتأكيد أريد رؤية ملاعب ممتلئة لكن لو كان الحل هو عودة اللعب دون جماهير عندها سنلعب بهذا الشكل“.

وأظهر إحصاء لرويترز حتى مساء أمس الخميس أن عدد إصابات جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز المليون بالإضافة إلى أكثر من 52 ألف حالة وفاة.

في سياق متصل، قال الأرجنتيني كارلوس تيفيز إن لاعبي كرة القدم يجب عليهم تقديم مساعدة أكبر للقطاعات الأكثر حاجة إلى رعاية في المجتمع وطالب زملاءه بالمشاركة مع من هم أقل حظا.

ولم يطلب تيفيز، الذي يدخل الفترة الأخيرة من عقده مع بوكا جونيورز، من اللاعبين التبرع بجزء من رواتبهم لكنه أشار إلى أن أبرز اللاعبين لديهم المال الكافي لعبور الأوقات الحرجة.

وأضاف تيفيز في مقابلة مع شبكة ”أمريكا تي.في“ التلفزيونية الأرجنتينية الليلة الماضية ”لاعبو كرة القدم يمكنهم الحياة لمدة 6 أشهر أو عام (بدون الحصول على رواتب).

وأردف ”ليسوا في حالة يائسة مع أطفالهم كل يوم ولا يضطرون لترك منازلهم في الـ00:06 صباحا والعودة في الـ19:00 من أجل إطعام عائلاتهم. يجب علينا تقديم المساعدة“.

وتابع ”يجب أن نكون ممتنين لأننا في أمان ويجب علينا وضع أنفسنا في مكان الآخرين“.

وقال لاعب مانشستر يونايتد وجاره سيتي وكورنثيانز وويستهام ويوفنتوس السابق إنه يأمل في أن يساعد وباء فيروس كورونا على تغيير سلوك البشر.

وأضاف ”من المهم للجميع أن يتحدوا ويحاولوا مساعدة الأشخاص الأكثر حاجة.

وواصل تيفيز ”أتمنى أن يظهر العالم تضامنا أكبر. ندرك أننا متساوون. الأمر يؤثر علينا بالشكل ذاته وربما أجدادنا بشكل أكبر سواء كان في الأرجنتين أو الولايات المتحدة“.

وتابع ”أتمنى أن ننضج كمجتمع وأن يتغير العالم للأفضل في المستقبل. الفيروس يعلمنا ذلك. أتمنى أن نخرج من هذا الموقف سويا“.

وجاءت تصريحات تيفيز بعد قرار أبرز الأندية الإنجليزية بإجبار المئات من موظفيها على عطلة دون أجور بدلا من مطالبة اللاعبين أصحاب الملايين بتقديم تضحيات أكبر.

وأثار القرار الجدل وقال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني إن لاعبي كرة القدم يجب عليهم تخفيض أجورهم ”ولعب دورهم“ إذ تكافح بريطانيا ضد جائحة فيروس كورونا.