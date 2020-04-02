إعلان كلوب بروج بطلا للدوري البلجيكي بعد إلغاء المسابقة بسبب كورونا

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الرابطة قررت دراسة إقامة المباراة النهائية للكأس خاصة أن الفائز يحصل على بطاقة أوروبية مباشرة فضلا عن مناقشة الهبوط والصعود للدوري.