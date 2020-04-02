إعلان كلوب بروج بطلا للدوري البلجيكي بعد إلغاء المسابقة بسبب كورونا

توج كلوب بروج بطلا للدوري البلجيكي لكرة القدم بعد إلغاء باقي منافسات الموسم الجاري اليوم الخميس بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وكان بروج يتصدر الدوري بفارق 15 نقطة قبل جولة واحدة من بدء المرحلة النهائية للدوري التي تقام بمشاركة أول ستة فرق.
وجاء بروج ثانيا في الموسم الماضي خلفا لفريق ريسنغ جنك البطل الذي كان يحتل المركز السابع عندما توقفت المسابقة الشهر الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويجب التصديق على قرار رابطة دوري المحترفين خلال اجتماع 24 ناديا من أول درجتين في الدوري لكن طالب بالفعل 17 ناديا منذ أيام بإلغاء الموسم الجاري.
وقررت الرابطة دراسة إقامة المباراة النهائية للكأس خاصة أن الفائز يحصل على بطاقة أوروبية مباشرة فضلا عن مناقشة الهبوط والصعود للدوري.
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Communicatie Raad van Bestuur Pro League
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Communication à la suite du Conseil d’Administration de la Pro League
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— Pro League ⚽️???????? (@ProLeagueBE) April 2, 2020