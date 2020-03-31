ناد سلوفاكي يواجه التصفية بسبب مشاكله المالية جراء تفشي فيروس كورونا

قال نادي جيلينا، بطل الدوري السلوفاكي لكرة القدم 7 مرات، إنه يواجه خطر التصفية بسبب مشاكل مالية تسبب فيها تعليق الموسم المحلي جراء تفشي فيروس كورونا.

وألغى جيلينا، أحد أكثر الأندية شعبية في سلوفاكيا، عقود 17 لاعبًا من بينهم الأعلى راتبًا ومن ستنتهي عقودهم هذا العام.

وطلب النادي من اللاعبين خفض رواتبهم بنسبة 80% لكنهم رفضوا.

وكتب الحارس دومينيك هوليتش على فيسبوك:“عرضوا علينا خفض رواتبنا بنسبة 80% وهي نسبة كبيرة جدًا“، مضيفًا أنه كان مستعدًا لخفض راتبه لكن ليس بهذا القدر الكبير.

وشرح جيلينا هذا العرض قائلًا، إن ميزانيته لعام 2020 قائمة بالكامل على بيع لاعبين.

وقال النادي الذي يحتل المركز الثاني في دوري الأضواء السلوفاكي:“بالنسبة لمبدأ العدالة والولاء للنادي يعتبر جيلينا رفض اللاعبين لهذا العرض في هذا التوقيت تصرفًا خاطئًا تمامًا“، مضيفًا أنه ربما يعرض النادي للتصفية.

وقال جيلينا إنه يستطيع استكمال الموسم إذا استأنف نشاطه رغم الظروف الحالية بالاعتماد على اللاعبين الشبان ”الذين أظهروا إخلاصهم وتضامنهم مع النادي“.