الأندية الألمانية تتفق على تمديد إيقاف ”البوندسليغا“ حتى 30 أبريل

أقرت أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في ألمانيا اليوم الثلاثاء، اقتراحا بتمديد إيقاف المباريات حتى 30 أبريل نيسان على الأقل وسط تفشي فيروس كورونا، لكن رابطة الدوري الألماني، قالت إنها لا تزال تخطط لإنهاء الموسم بحلول 30 يونيو حزيران.

واقترحت رابطة الدوري الألماني الأسبوع الماضي تمديد التوقف من الثاني من أبريل نيسان مع استمرار فرض اجراءات العزل العام في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال كريستيان زايفرت، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني، إن تدريبات الفرق لا يمكن استئنافها قبل الخامس من أبريل نيسان لكن الرابطة لا تزال تخطط لإنهاء الدوري في نهاية يونيو حزيران.

وأبلغ زايفرت الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: ”لا يمكننا مناقشة أي شيء قبل 30 أبريل، سيكون هذا غير لائق تماما، ألمانيا أمامها أشياء أخرى لتتعامل معها في هذه اللحظة“.

وأصيب أكثر من 67 ألف شخص في ألمانيا بالعدوى وتوفي ما يزيد على 680 مع اكتساح الفيروس لأوروبا.

وتابع زايفرت في المؤتمر الصحفي: ”لا شيء تغير في خطتنا لإنهاء الموسم بحلول 30 يونيو“، مضيفا أن عدم وضوح الموقف يجعل من المستحيل الخروج بخطة محددة في هذه اللحظة.

ومضى قائلا: ”من المحتمل تمديد الموسم إلى يوليو لكن من الواضح أيضا أن موسما جديدا يجب أن يبدأ في نقطة ما، علينا معرفة من سيهبط ومن سيترقى ومن سيلعب في أوروبا“.

وفي الأسبوع الماضي تعاونت أندية بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ ورازن بال شبورت لايبزيغ وباير ليفركوزن لإنشاء صندوق تكافل بقيمة 20 مليون يورو (21.93 مليون دولار) لمساعدة الأندية في الدرجتين الأولى والثانية على تجاوز الأزمات المالية المحتملة خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال زايفرت، إن الأندية 36 في الدرجتين الأولى والثانية توصلت لاتفاق أيضا حول إجراءات مالية من شأنها أن تتيح لها التعامل مع أي مسألة تتعلق بالسيولة، ولن تخصم رابطة الدوري الألماني نقاطا هذا الموسم إذا أفلس أي ناد، وفي المعتاد يتم خصم تسع نقاط في مثل هذه الحالات.

وفي موسم 2020-2021 سيخصم ثلاث نقاط فقط من الأندية التي تشهر إفلاسها، ولن تخضع الأندية أيضا لفحص السيولة المعتاد من أجل الحصول على رخصة الموسم المقبل.

وأبلغ كارل-هاينز رومنيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، صحيفة ”فرانكفورتر ألغماين تسايتونغ اليوم الثلاثاء، بأن من المهم استكمال الموسم الحالي مع تطلع الأندية لتقليل الأضرار المالية.

وقال رومنيغه: ”يجب علينا استكمال الموسم لسببين.. من أجل العدالة الرياضية وأيضا لتقليل الأضرار المالية لأقصى درجة ممكنة“.