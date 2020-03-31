أياكس الهولندي يلغي عقد عبد الحق نوري بعد قضاء 3 سنوات في المستشفى

ألغى أياكس أمستردام المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقد لاعبه عبد الحق نوري الذي عانى من أضرار جسيمة ودائمة في المخ عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة ودية، قبل بداية الموسم منتصف عام 2017.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم أن أياكس واصل دفع راتب اللاعب، لكنه ألغى عقده، الذي كان من المقرر أن يتجدد تلقائيا في الأول من يوليو.

وأضافت صحيفة دي تليغراف اليومية، أن النادي يتفاوض مع أسرة نوري بشأن حل مستقبلي للاعب الذي انتقل إلى غرفة مجهزة بشكل خاص في منزله، عقب سنوات قضاها في المستشفى.

ونشأ نزاع طويل بين أياكس وعائلة نوري التي تطالب بتسوية مالية، بعد اعتراف النادي في وقت سابق بأنه لم يكن هناك رعاية طبية ”ملائمة“ في الملعب، عقب سقوط لاعب الوسط خلال مباراة ودية أمام فيردر بريمن الألماني في يوليو تموز 2017 في النمسا.

ورغم إفاقته في الملعب ونقله بطائرة إلى المستشفى، لكنه عانى من أضرار دائمة وخطيرة في المخ.

وقال أدوين فان دير سار، مدير عام أياكس في 2018، ”ندرك مسؤولياتنا عن عواقب ذلك“.

وشارك نوري، المولود في أمستردام لأبوين من المغرب، في 15 مباراة مع أياكس في موسمه الأول 2016-2017 عندما كان بين الناشئين، لكنه يبلغ حاليا 22 عاما.