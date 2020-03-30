ساكاي زميل أندريس إنييستا في فيسيل كوبي الياباني يصاب بفيروس كورونا

أكد نادي فيسيل كوبي، المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، إصابة مدافعه الياباني الدولي جوتوكو ساكاي بفيروس كورونا، ليصبح بذلك أول لاعب في هذه البطولة تصيبه العدوى.

ولعب ساكاي 42 مباراة دولية مع منتخب اليابان. في البداية اشتكى من ارتفاع في درجة الحرارة، الأربعاء الماضي.

وفي المستشفى، في اليوم التالي، شخصت حالته على أنها التهاب حاد في الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي.

وقال النادي، إن إصابة ساكاي بالفيروس سريع الانتشار تأكدت، اليوم الإثنين.

وأكد كوبي أن الأعراض لم تظهر على أي لاعب في الفريق، الذي يضم الإسباني أندريس إنييستا الفائز بكأس العالم.

وقال النادي في بيان: ”في الوقت الحالي لم تظهر أعراض فيروس كورونا على أي لاعب أو أي عضو من أفراد الطاقم، فيما عدا جوتوكو ساكاي“.

وأضاف البيان: ”نحن نعمل وطبقا لتعليمات السلطات الصحية، على تحديد من تعامل معهم (اللاعب المصاب)، وتعقيم أماكن التدريب الخاصة بالنادي بشكل كامل“.

وكان ساكاي (29 عاما) انضم إلى كوبي قادما من هامبورغ الألماني، في الموسم الماضي.

وبسبب الفيروس توقف الدوري الياباني بعد أول جولة من الموسم، والتي أقيمت آخر مبارياتها أواخر فبراير شباط الماضي.