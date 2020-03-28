سوشيال ميديا الرياضة: دي بروين يشارك ديلي آلي في جمع التبرعات.. ونجوم بروسيا دورتموند يقلدون قصة شعر فيتسل

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كيفين دي بروين يشارك ديلي في جمع الأموال

نشر كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وأعلن اللاعب مشاركته زميله ديلي آلي في جمع التبرعات لإنقاذ أرواح مصابي فيرس كورونا، حيث علق قائلا: ”نحن نعيش على الهواء لإنقاذ الأرواح، ردا على فاجعة فيرس كورونا، سنلعب أنا وديلي مع فورت نايت في لجمع الأموال“.

بونوتشي يطمئن الجماهير

نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من داخل العزل الذاتي، وعلق اللاعب قائلا: ”حتى اليوم أتقدم، بعيدة ولكنها موجودة“.

هاري كين يستعيد ذكريات الدوري الإنجليزي

نشر هاري كين، لاعب توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وعلق اللاعب قائلا: ”عادة ما يعني السبت 3 مساء كرة القدم، ولكن في الوقت الحالي، من المهم أن يبقى الجميع في المنزل، قم بواجبك“.

إيسكو في لحظة استرخاء مع كلبه

نشر إيسكو، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة كلبه في حالة استرخاء، وعلق اللاعب قائلا: ”هنا الاسترخاء مع تيرا بعد التدريب“.

غازانيغا يشيد بالموهوب الصغير

نشر باولو غازانيغا لاعب نادي توتنهام الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأحد الأطفال الذي استعرض موهبته في حراسة المرمى، وعلق قائلا: ”شباك نظيفة، أحسنت في المرمى والبقاء في المنزل جوش“.

Clean sheet! ???? Well done between the sticks and staying at home Josh!! #SpursAtHome #StayHome https://t.co/ImJrrySdKC — Paulo Gazzaniga (@GazzanigaPaulo) March 28, 2020

فيتولو ينعى وفاة أحد ناشئي أتلتيكو مدريد

نشر فيكتور فيتولو لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لكريستيان مينكولا أحد ناشئي النادي والذي وافته المنية اليوم، علق اللاعب قائلا: ”خالص تعازي.. ارقد في سلام“.

Mi más sincero pésame ???????? Descanse en paz. https://t.co/UGdLPhN7g0 — Vitolo (@VitoloMachin) March 28, 2020

العزلة تجبر نجوم دورتموند على تقليد قصة شعر فيتسل

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند صورة جماعية لنجوم الفريق عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، يظهرون كأنهم يقلدون نفس قصة شعر فيتسل، وعلق اللاعب قائلا: ”عندما لا تتمكن الفرقة من قص الشعر في عزلة“.

When the squad can’t get a haircut in isolation ???????? pic.twitter.com/fEImLLLgqm — Axel Witsel (@axelwitsel28) March 28, 2020

أوزيل يستعيد ذكرى هدفه الرائع

نشر مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الإنجليزي، فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لهدفه في مرمى نادي لودوغوريتس ببطولة دوري أبطال أوروبا، وعلق اللاعب قائلا: ”وجدت هذا اليوم هدفي المفضل في مسيرتي حتى الآن“.

Found this one today ???????? My favourite goal of my career so far. ???????? #M1Ö pic.twitter.com/e5UCh9j485 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 28, 2020

موسى ديمبلي يحيى ذكرى الاحتفال الشرطي

نشر موسى ديمبلي، لاعب نادي ليون الفرنسي، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من احتفال جماهير ناديه السابق سيلتيك بالفوز في ديربي إستكلندا والذي شهد احتفالا جديدا بغطاء رأس ضباط الشرطة.

That’s a Glasgow derby classic ! One of the best celebrations I’ve seen ????????We should frame that hat or put it in the club’s cabinet next to the League we won that day ????????????????@CelticFC @dembelition https://t.co/pZpiYiTA6n — Moussa Dembélé (@MDembele_10) March 28, 2020

بنجامين ميندي يطالب بإعادة شرائط الفيديو

طالب ينجامين ميندي لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بضرورة إعادة شرائط الفيديو مرة أخرى، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: ”أولئك الذين لديهم أشرطة الفيديو، سنعيد تشكيل الحياة“.