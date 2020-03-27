نوفاك ديوكوفيتش يتبرع بمليون يورو لمكافحة كورونا

انضم نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى قائمة طويلة من الرياضيين في الحرب ضد فيروس كورونا عندما تعهد المصنف الأول عالميا اليوم الجمعة بالتبرع بمليون يورو (1.10 مليون دولار) للمساعدة في شراء أجهزة تنفس صناعي ومعدات طبية أخرى في بلاده صربيا.

ومنذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي تسبب الفيروس سريع الانتشار في إلغاء أو تأجيل معظم الأنشطة والأحداث الرياضية حول العالم كما أدى لوفاة 24 ألف شخص.

ودعا نجم اللعبة الإسباني رفائيل نادال رياضيي بلاده للمساعدة في جمع 11 مليون يورو للمساعدة في محاربة الوباء في حين تبرع السويسري الشهير روجر فيدرر بمليون فرنك سويسري (1.04 مليون دولار) لمساعدة الأسر المتضررة من الفيروس في بلاده.

وقال ديوكوفيتش في لقاء مع وسائل إعلام صربية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من ماربيا الإسبانية: ”أود التعبير عن عميق شكري لجميع أفراد الطواقم الطبية في شتى أنحاء العالم وفي وطني صربيا على مساعدتهم جميع المصابين بالفيروس“.

وأضاف ”للأسف يصاب مزيد ومزيد من الناس بالعدوى في كل يوم، زوجتي إيلينا وأنا وضعنا خطة للوصول لأفضل سبيل للتبرع بما يتسنى لنا للمحتاجين“.

وتابع ديوكوفيتش ”سنتبرع بمليون يورو لشراء أجهزة تنفس صناعي ومعدات طبية أخرى“.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في صربيا 457 حالة إضافة إلى 7 حالات وفاة.

وخلال العام الحالي قدم ديوكوفيتش (32 عاما) أداء مذهلا قبل تفشي الفيروس وتسببه في توقف بطولات التنس.

وحقق ديوكوفيتش 18 انتصارا متتاليا خلال الموسم الحالي وتوج مع منتخب بلاده بكأس رابطة المحترفين في نسختها الأولى كما حصد لقب أستراليا المفتوحة للمرة الثامنة معززا رقمه القياسي قبل أن يفوز بلقب بطولة دبي للمرة الخامسة.

وقال ديوكوفيتش إنه استمتع بقضاء وقت أطول مع أسرته خلال فترة التوقف.

وقال عن الموقف الحالي: ”لا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع، هناك الكثير من الخوف والقلق وأنا أتفهم كل ذلك تماما بسبب وجود الكثير من المعاناة، أسرتي وأنا نحاول الحفاظ على تفاؤلنا وعلى قوتنا المعنوية قدر الإمكان في ظل التصدي للفيروس“.