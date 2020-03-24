سوشيال ميديا الرياضة: غازانيغا يطهو الطعام.. ووالكر يحول ويمبلي لطاجن معكرونة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:
باولو غازانيغا يطهو الطعام
نشر باولو غازانيغا، لاعب توتنهام الإنجليزي، فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يطهو الطعام، وعلق اللاعب قائلًا:“قدم طلبك“.
راموس يعلن عن مسابقة للصحة العالمية
نشر سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عائلته، وعلق اللاعب قائلًا:“فزنا بهذه اللعبة معًا، انضم إلى دعوة منظمة الصحة العالمية لإجراء المزيد من الاختبارات والقفازات والأقنعة لموظفي الرعاية الصحية، أرسل رسالة مع كلمة يونسيف إلى ????????????????????“.
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¡Este partido lo ganamos entre todos! Únete al llamamiento de @unicef_es para conseguir más tests, guantes y mascarillas para el personal sanitario. ¡Envía un ???????????? con la palabra ???????????????????????? al ???????????????????? y actúa! (Más info: link en la bio y esta noche en @elhormiguero) @unicef
كاسياس يتمسك بالقتال
نشر الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وعلق الحارس، قائلًا:“استمر في القتال، استمر في التحرك“.
ليوناردو بونوتشي يستعيد ذكريات الطفولة مع نجله
نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لنجله وهو يلعب في فناء المنزل، وعلق اللاعب، قائلًا:“هذا ما فعلناه عندما كنا صغارًا، الألعاب التي لا نهاية لها في الفناء الخلفي، لقد قدرت هذا الحجر الصحي وشكرته لأنني تمكنت من فعل ما لم أكن قادرًا على فعله من قبل، أن أكون طفلًا مرة أخرى وألعب في الفناء مع ابني“.
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Ed è quello che facevamo Noi da piccoli, le partite infinite nel cortile di casa. Quando scendevi per primo e aspettavi che arrivassero tutti gli altri, ti mettevi lì e cominciavi a giocare a battimuro. Volevi essere più preciso e miravi quel buco che c’era sulla parte di muro che avevi deciso fosse tua amica e poi piano piano cominciavano ad arrivare tutti gli altri. Iniziava la Finale di Coppa del Mondo del cortile. Ieri con Lorenzo ho avuto la fortuna di rivivere il passato, quel passato che nessuno dimenticherà mai. Mentre fuori c’è chi che sta combattendo la propria battaglia. Mentre fuori ci sono tutti coloro che salvano vite e ai quali bisogna soltanto dire grazie ed essere orgogliosi e fieri di questi eroi. Io ho apprezzato e ringraziato questa quarantena perché ho potuto fare quello che non avevo mai potuto fare prima: tornare bambino e giocare in cortile con mio figlio. Restare a casa non è poi così male. Quel tempo che abbiamo sempre detto di non avere, oggi ci è stato donato. Non sprechiamolo a lamentarci ma viviamolo facendo quello che abbiamo sempre rimandato perché dicevamo di non avere tempo. #iorestoacasa #distantimauniti #LB19
إيكاردي يقضي وقته مع العائلة
نشر ماورو إيكاردي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عائلته ضمن التزامه بالبقاء في المنزل، وعلق اللاعب، قائلًا:“العائلة“.
والكر يحول ويمبلي إلى طاجن معكرونة
نشر كيلي والكر لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لملعب ويمبلي على شكل طاجن معكرونة، وعلق اللاعب، قائلًا:“حسنًا، إذا لم يفعل ويمبلي ذلك“.
Well, if Wembley won’t do it… ???? pic.twitter.com/P0Rd0i9paT
— Kyle Walker (@kylewalker2) March 24, 2020
ماركوس كوريا يشارك في بطولة للبوكر
نشر ماركوس كوريا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وأعلن اللاعب عن مشاركته في بطولة للعبة البوكر، حيث علق قائلًا:“مرحبًا بالجميع، نراكم، يوم الأربعاء الساعة 8 مساءً، لبطولة البوكر المجانية، كل من يزيلني يفوز، وجهي المرسوم بالقميص الممزوج بدموع الفرح حاضر ملفوف، هل أنت مستعد؟“.
Salut tout le monde, rendez-vous ce mercredi sur @PokerStarsFR à 20h pour le tournoi de poker gratuit «Marquinhos Freeroll» avec @Doigby @luan_aoas @GraldineMaillet ????♠️: celui qui m'élimine gagne mon maillot dédicacé ????????. Vous êtes chaud j’espère ???? ? ???? ! #SCOOP #PokerStars pic.twitter.com/cvSPZTJt19
— Marcos Aoás Corrêa (@marquinhos_m5) March 24, 2020
ليون جوريتسكا يدعم إحدى المؤسسات الخيرية
نشر ليون جوريتسكا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لإحدى المؤسسات الخيرية التي تدعم متضرري فيروس كورونا، وعلق اللاعب معربًا عن دعمه لتلك المؤسسة.
— Leon Goretzka (@leongoretzka_) March 24, 2020
بواتينغ يجهز الغداء
نشر الغاني كيفين برينس بواتينغ، لاعب فيورنتينا الإيطالي، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يشاهد أحد برامج الأكل، وعلق اللاعب، قائلًا:“تم تجهيز الغداء“.
Dinner is ready ????????????????????❤️❤️❤️❤️#stayhome #deligibiseverim pic.twitter.com/R9lZbysyaJ
— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) March 24, 2020
بوفون يحدد خطوات هزيمة كورونا
نشر بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، أعلن من خلاله خطوات هزيمة فيروس كورونا، حيث علق، قائلًا:“يريد عالم كرة القدم الموحد التأكيد على ضرورة اتباع 5 خطوات رئيسة لهزيمة الفيروس“.
Il mondo del calcio, unito, vuole sottolineare la necessità di seguire cinque passaggi chiave per sconfiggere il coronavirus #WeWillWin #FIFA #WHO #COVID19 https://t.co/Q2YCAuLJHh~ pic.twitter.com/XyiZW7wgL5
— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) March 24, 2020