سوشيال ميديا الرياضة: غازانيغا يطهو الطعام.. ووالكر يحول ويمبلي لطاجن معكرونة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

باولو غازانيغا يطهو الطعام

نشر باولو غازانيغا، لاعب توتنهام الإنجليزي، فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يطهو الطعام، وعلق اللاعب قائلًا:“قدم طلبك“.

راموس يعلن عن مسابقة للصحة العالمية

نشر سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عائلته، وعلق اللاعب قائلًا:“فزنا بهذه اللعبة معًا، انضم إلى دعوة منظمة الصحة العالمية لإجراء المزيد من الاختبارات والقفازات والأقنعة لموظفي الرعاية الصحية، أرسل رسالة مع كلمة يونسيف إلى ????????????????????“.

كاسياس يتمسك بالقتال

نشر الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وعلق الحارس، قائلًا:“استمر في القتال، استمر في التحرك“.

ليوناردو بونوتشي يستعيد ذكريات الطفولة مع نجله

نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لنجله وهو يلعب في فناء المنزل، وعلق اللاعب، قائلًا:“هذا ما فعلناه عندما كنا صغارًا، الألعاب التي لا نهاية لها في الفناء الخلفي، لقد قدرت هذا الحجر الصحي وشكرته لأنني تمكنت من فعل ما لم أكن قادرًا على فعله من قبل، أن أكون طفلًا مرة أخرى وألعب في الفناء مع ابني“.

إيكاردي يقضي وقته مع العائلة

نشر ماورو إيكاردي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عائلته ضمن التزامه بالبقاء في المنزل، وعلق اللاعب، قائلًا:“العائلة“.

والكر يحول ويمبلي إلى طاجن معكرونة

نشر كيلي والكر لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لملعب ويمبلي على شكل طاجن معكرونة، وعلق اللاعب، قائلًا:“حسنًا، إذا لم يفعل ويمبلي ذلك“.

Well, if Wembley won’t do it… ???? pic.twitter.com/P0Rd0i9paT — Kyle Walker (@kylewalker2) March 24, 2020

ماركوس كوريا يشارك في بطولة للبوكر

نشر ماركوس كوريا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وأعلن اللاعب عن مشاركته في بطولة للعبة البوكر، حيث علق قائلًا:“مرحبًا بالجميع، نراكم، يوم الأربعاء الساعة 8 مساءً، لبطولة البوكر المجانية، كل من يزيلني يفوز، وجهي المرسوم بالقميص الممزوج بدموع الفرح حاضر ملفوف، هل أنت مستعد؟“.

Salut tout le monde, rendez-vous ce mercredi sur @PokerStarsFR à 20h pour le tournoi de poker gratuit «Marquinhos Freeroll» avec @Doigby @luan_aoas @GraldineMaillet ????♠️: celui qui m'élimine gagne mon maillot dédicacé ????????. Vous êtes chaud j’espère ???? ? ???? ! #SCOOP #PokerStars pic.twitter.com/cvSPZTJt19 — Marcos Aoás Corrêa (@marquinhos_m5) March 24, 2020

ليون جوريتسكا يدعم إحدى المؤسسات الخيرية

نشر ليون جوريتسكا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لإحدى المؤسسات الخيرية التي تدعم متضرري فيروس كورونا، وعلق اللاعب معربًا عن دعمه لتلك المؤسسة.

بواتينغ يجهز الغداء

نشر الغاني كيفين برينس بواتينغ، لاعب فيورنتينا الإيطالي، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يشاهد أحد برامج الأكل، وعلق اللاعب، قائلًا:“تم تجهيز الغداء“.

بوفون يحدد خطوات هزيمة كورونا

نشر بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، أعلن من خلاله خطوات هزيمة فيروس كورونا، حيث علق، قائلًا:“يريد عالم كرة القدم الموحد التأكيد على ضرورة اتباع 5 خطوات رئيسة لهزيمة الفيروس“.