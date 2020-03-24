رئيس وزراء اليابان يعلن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

قال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، إن طوكيو ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية بحلول صيف 2021 كحد أقصى.

وأدلى آبي بتعليقه للصحفيين، بعد اجتماع عبر الهاتف مع توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم.

وسيجتمع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، عبر الهاتف؛ لمناقشة التأجيل المنتظر لألعاب طوكيو 2020.

وفي هذا السياق قالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو اليوم الثلاثاء إن اسم دورة الألعاب الأولمبية في حال تأجيلها لعام واحد سيبقى طوكيو 2020.

وتزايدت الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي الألعاب؛ من أجل تأجيل الأولمبياد إلى 2021؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولم يسبق إلغاء أو تأجيل الألعاب الأولمبية في وقت السلم، في تاريخ الأولمبياد الحديث، الممتد على مدار 124 عاما.

وأصاب الفيروس أكثر من 377 ألف شخص، وقتل أكثر من 16500 حول العالم.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية أنها اتفقت مع رئيس الوزراء الياباني على حتمية تأجيل ألعاب طوكيو من 2020 لكن ليس بعد صيف 2021.

وأشار موري رئيس أولمبياد طوكيو 2020 إلى أنه مسيرة الشعلة الأولمبية سوف تلغى.