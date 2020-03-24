لاعبو الدوري الألماني يوافقون على تخفيض رواتبهم بعد أزمة كورونا

وافق لاعبو بايرن ميونخ الألماني وأندية أخرى، على تخفيض رواتبهم من أجل مساعدة مسؤوليهم على مواجهة الأزمة المالية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

وكتبت صحيفة بيلد، أن لاعبي وأعضاء المجلسين الإداري والتنفيذي لنادي بايرن ميونخ، أكدوا استعدادهم للتخلي عن 20% من رواتبهم.

وبلغت قيمة الرواتب التي دفعها بايرن الذي يضم تشكيلة مدججة بالنجوم، الموسم الماضي 336.2 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة: ”لاعبو بروسيا مونشنغلادباخ كانوا أول من اقترح بشكل تلقائي تخفيض الرواتب في ألمانيا، تلاهم لاعبو فيردر بريمن وشالكه“، مضيفة أن المفاوضات جارية مع لاعبي بروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.

وتابعت: ”مدرب دورتموند، السويسري لوسيان فافر، عرض بنفسه تخفيض راتبه“، مشيرة إلى أن النادي يتوقع تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 20% إذا لم تستأنف المباريات، و10% في حال استؤنفت دون جمهور، على اعتبار أن الأندية تحصل في هذه الحالة على حقوق البث التلفزيوني.