مصدر باللجنة الأولمبية: قرار تأجيل منافسات طوكيو 2020 سيصدر خلال أيام

قال مصدران بالحركة الأولمبية اليوم الثلاثاء إنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 في الأيام المقبلة.

وازدادت الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي ألعاب طوكيو من أجل تأجيل الأولمبياد بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

واليوم الثلاثاء، سيعقد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني اجتماعا عبر الهاتف مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

وتحدث المصدران، بشرط عدم نشر اسميهما، لوكالة ”رويترز“ وقالا إن النقاش بين اللجنة الأولمبية الدولية واليابان لن يستكمل على الأرجح الفترة المعلنة يوم الأحد الماضي للتشاور، لمدة أربعة أسابيع.

وقال أحد المصدرين: ”سيتم إعلان القرار في خلال أيام. الأمر لا يتعلق بأسابيع بل بأيام“.

وأصرت اللجنة الأولمبية الدولية طويلا على إقامة دورة الألعاب في موعدها، حيث من المفترض أن تنطلق في 24 يوليو تموز، لكن انتشار الفيروس من آسيا إلى أوروبا، تسبب في المزيد من الضغوط المتزايدة في ظل معاناة الرياضيين للاستعداد لدورة الألعاب.

ولم يسبق إلغاء أو تأجيل الألعاب الأولمبية في وقت السلم على مدار تاريخ الأولمبياد الحديث الممتد على مدار 124 عاما.

وأصاب الفيروس أكثر من 377 ألف شخص وقتل أكثر من 16500.

وأعلنت كندا وأستراليا عدم المشاركة في ألعاب طوكيو إذا أقيمت في موعدها هذا الصيف، ويبدو أن بريطانيا ستسير على الخطى نفسها، كما طالبت الولايات المتحدة بتأجيل الأولمبياد.