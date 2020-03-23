إصابة المدرب التركي فاتح تريم بفيروس كورونا

أعلن المدرب التركي فاتح تريم المدير الفني لنادي غالاتا سراي، إصابته بفيروس كورونا المستجد اليوم الإثنين.

وكتب فاتح تريم عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”وفقا لنتائج الاختبار التي تم إجراؤها اليوم، كانت نتيجة فيروس كورونا إيجابية“.

وأضاف ”أنا في أيد أمينة في المستشفى لا تقلقوا، أنا على وشك التواصل في أقرب وقت ممكن“.

وفاتخ تريم البالغ من العمر 66 عاما يملك خبرة تدريبية كبيرة في تركيا، حيث درب المنتخب الأول 4 مرات، كما درب غالاتا سراي 4 مرات، وعمل كذلك مع ميلان وفيورنيتنا في الدوري الإيطالي.

وصباح الإثنين أعلن غالاتا سراي إصابة عبدالرحيم شكران البيرق نائب رئيس النادي، وزوجته، بفيروس كورونا.