الصحف الرياضية: ”توقف مفاوضات تجديد شتيغن“.. و“طوكيو 2020 في الحجر الصحي“.. و“خيط أمل بإيطاليا“ (صور)

شكل مصير دورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020“ والمهددة بالتأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا، وأخبار سوق الانتقالات العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بالإصابات الجديدة بفيروس كورونا وسط اللاعبين والإجراءات التي اتخذتها بضع فرق ودول كبرشلونة والسعودية والإمارات للحد من تأثيرها على النشاط الرياضي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على محاربة تفشي وباء كورونا في إسبانيا، واهتمت بالعاملين في الميدان وكتبت: ”كل الفريق“.

كما تحدثت عن الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وكتبت: ”الألعاب الأولمبية سيتم تأجيلها“.

سبورت

ركزت الصحيفة على محاولة برشلونة تمديد عقد حارسه الألماني تير شتيغن، وكتبت: ”توقف شتيغن“.

كما تحدثت عن ألعاب طوكيو 2020، وكتبت: ”اللجنة الأولمبية الدولية تناقش تأجيل طوكيو 2020“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات برشلونة، حيث يبحث الفريق عن مدافع ووجهة لعدة لاعبين يرغب في التخلي عنهم.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مصير الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وكتبت: ”طوكيو 2020 في الحجر الصحي“.

كما تحدثت عن البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ، وعنونت: ”الدوري الإنجليزي وجهة كوتينيو“.

كما اهتمت بسوق انتقالات أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”كاناليس وفقير هدفا أتلتيكو مدريد“.

آس

ركزت الصحيفة على مصير أولمبياد طوكيو 2020، وكتبت: ”طوكيو 2020 يبحث عن تواريخ جديدة“.

كما تحدثت عن برشلونة، وكتبت: ”قادة برشلونة يقبلون تقليص أجورهم“.

واهتمت الصحيفة بردود الفعل عن وفاة رئيس ريال مدريد السابق لورينزو سانز بفيروس كورونا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مصير الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكتبت: ”من المقرر تأجيل أولمبياد طوكيو 2020“.

كما تحدثت عن البلجيكي مروان فيلايني، الذي أصيب بفيروس كورونا، وكتبت: ”فيلايني حالة إيجابية“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الألعاب الأولمبية المهددة بسبب فيروس كورونا، وكتبت: ”فيروس كورونا: الألعاب الأولمبية معلقة“.

كما تحدثت عن رئيس أولمبيك ليون، وكتبت: ”أولاس يلقى الإعجاب دائما في عيون عشاق أولمبيك ليون“.

كما اهتمت بمهاجم باريس سان جيرمان، وكتبت: ”سنوات كافاني“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الوضعية في إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا وتراجع الأرقام يوم الأحد، وكتبت: ”خيط أمل“.

كما تحدثت عن أولمبياد طوكيو 2020، وكتبت: ”تأجيل الألعاب الأولمبية طوكيو 2020“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الوضعية الخطيرة في إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا وإمكانية تجاوز المحنة، وكتبت: ”إيطاليا: الربيع لي“.

كما تحدثت عن إمكانية تأجيل الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا.

واهتمت الصحيفة برغبى يوفنتوس التعاقد مع ماورو إيكاردي وأكدت أن باريس سان جيرمان سيطلب البوسني بيانتيش.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الاتحاد: ”راتب شهر ينقذ الاتحاد“، وعن الرائد: ”هاسي يدرب عن بعد“.

كما تحدثت عن تحذير لجنة المنشطات، وكتبت: ”المنشطات تجيب وتحذر اللاعبين“.

الصحيفة اهتمت بالشعلة الأولمبية وكتبت: ”استقبال خجول“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على الدوري الإنجليزي الممتاز وموعد عودته، وكتبت: ”التلغراف: عودة الحياة للبريميرليغ أول يونيو“.

كما تحدثت عن تأثير فيروس كورونا في الإمارات والعالم، وكتبت: ”كورونا يطارد النجوم“، و“رئيس بريشيا: كوفيد 19 أنهى الكالتشيو“، و“الزعيم يعتمد البرنامج الفردي“، و“ريال مدريد ينعي سانز“.

كما اهتمت باستمرار دعم الأندية رغم التوقف، وكتبت: ”رغم تعليق النشاط الرياضي، استمرار الدعم الشهري لأندية الأولى“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على حوارها مع نجم الزمالك المصري المغربي أشرف بنشرقي، وكتبت: ”بنشرقي: انتقمت للوداد“.

كما اهتمت بتأثير فيروس كورونا على المغرب، وكتبت: ”جائحة كورونا تفرض حالة الطوارئ الصحية“، و“هل تصبح البطولة في خبر كان“، و“أمين حارث ارتكب خطأ عندما تحدى كورونا“.