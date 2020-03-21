 سوشيال ميديا الرياضة: فينيسيوس يحتفل بعيد ميلاد رونالدينيو.. وفابريغاس يعدد إيجابيات الحجر الصحي برقصة لزوجته وابنته – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة: فينيسيوس يحتفل بعيد ميلاد رونالدينيو.. وفابريغاس يعدد إيجابيات الحجر الصحي برقصة لزوجته وابنته

سوشيال ميديا الرياضة: فينيسيوس يحتفل بعيد ميلاد رونالدينيو.. وفابريغاس يعدد إيجابيات الحجر الصحي برقصة لزوجته وابنته

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

باولو ديبالا يعلن إصابته بفيروس كورونا

نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة صديقته، وأعلن اللاعب إصابته بفيروس كورونا حيث علق قائلا: ”مرحبا بالجميع، أردت أن أبلغكم بأننا قد تلقينا للتو نتائج اختبار Covid-19، وقد أظهرنا أنا وأوريانا بنتائج إيجابية، لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة، شكرا على رسائلكم وتحياتي للجميع“.

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Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto @orianasabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos ???????????????????????? Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! ???????????????????????? Hi everyone, I just wanted to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages. ????????????????????????

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فينيسيوس يحتفل بعيد ميلاد ساحر البرازيل

نشر فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإٍسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة رونالدينيو، نجم منتخب السامبا السابق، احتفالا بعيد ميلاده.

رونالدو يواصل تدريباته في الحجر الصحي

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ داخل الحجر الصحي وهو يمارس بعض التدريبات التأهيلية، وعلق اللاعب قائلا: ”إذا كنت تحلم باللعب لملايين الناس حول العالم، فهذه فرصتك الآن، العب بالبقاء داخل منزلك، العب لصالح العالم“.

مارك بارترا يحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون

نشر مارك بارترا، لاعب ريال ريال بيتيس، الإٍسباني صورا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة أحد أطفال متلازمة داون بمناسبة اليوم العالمي لهم، وعلق اللاعب قائلا: ”اليوم هو اليوم العالمي لمتلازمة داون، أنا فخور بك، أنت مميز للغاية، أنت تنقل الحب، اللطف، الفرح، كل يوم هو لك“.

راشفورد يشكر المتبرعين

حرص ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على توجيه الشكر للمتبرعين لإحدى الجمعيات الخيرية.

مبابي يطالب الجمهور بحماية الآخرين

نشر كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل منزله، وعلق اللاعب قائلا: دعونا نشترك في نفس الطموح لحماية الآخرين، ابق في المنزل“.

سيبايوس يطلق مسابقة على قميصه الخاص

نشر دانيال سيبايوس، لاعب آرسنال الإنجليزي، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقيمص ناديه، وعلق اللاعب قائلا: ”هل تريد قميصي الموقع؟ إنه حقا سهل، يمكنك القيام بذلك من المنزل، اتبعني وأعيد تغريدها وقد تكون لك، حظا موفقا للجميع، يمكنك المشاركة حتى السبت المقبل 28 مارس“.

كيمبيمبي يهنئ غريزمان بعيد ميلاده

نشر الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة مواطنه غريزمان لاعب نادي برشلونة الإٍسباني احتفالا بعيد ميلاده، وعلق بريسنيل قائلا: ”كل عام وأنت بخير يا غريزمان“.

فابريغاس يعدد إيجابيات الحجر الصحي برقصة لزوجته وابنته

نشر النجم الإسباني سيسيك فابريغاس، لاعب نادي ليون الفرنسي، فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لزوجته وابنته وهم يرقصون داخل منزلهم، وعلق اللاعب قائلا: ”علينا أن ننظر إلى إيجابيات هذا الحجر الصحي وأن نكون قادرين على قضاء الكثير من الوقت مع عائلتي، فهو بالتأكيد واحد منهم بالنسبة لي، كن آمنا، كن مسؤولا“.

كهربا يحتفل بعيد الأم

نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة والدته احتفالا بعيد الأم، وعلق اللاعب قائلا: ”‏عندما تضحكين تضحك الحياة، طاب بك العمر ياست الكل، ‏وطبت لي عمرا، يارب من كانت له أم متوفاة فارحمها، ومن كانت له أم مريضة فاشفها، ومن كانت له أم بعافيتها فاحفظها“.

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