سوشيال ميديا الرياضة: فينيسيوس يحتفل بعيد ميلاد رونالدينيو.. وفابريغاس يعدد إيجابيات الحجر الصحي برقصة لزوجته وابنته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

باولو ديبالا يعلن إصابته بفيروس كورونا

نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة صديقته، وأعلن اللاعب إصابته بفيروس كورونا حيث علق قائلا: ”مرحبا بالجميع، أردت أن أبلغكم بأننا قد تلقينا للتو نتائج اختبار Covid-19، وقد أظهرنا أنا وأوريانا بنتائج إيجابية، لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة، شكرا على رسائلكم وتحياتي للجميع“.

فينيسيوس يحتفل بعيد ميلاد ساحر البرازيل

نشر فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإٍسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة رونالدينيو، نجم منتخب السامبا السابق، احتفالا بعيد ميلاده.

رونالدو يواصل تدريباته في الحجر الصحي

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ داخل الحجر الصحي وهو يمارس بعض التدريبات التأهيلية، وعلق اللاعب قائلا: ”إذا كنت تحلم باللعب لملايين الناس حول العالم، فهذه فرصتك الآن، العب بالبقاء داخل منزلك، العب لصالح العالم“.

If you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance. Play inside, play for the world.#staysafe #playinside #playfortheworld pic.twitter.com/Ie5i9BjzEM — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 21, 2020

مارك بارترا يحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون

نشر مارك بارترا، لاعب ريال ريال بيتيس، الإٍسباني صورا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة أحد أطفال متلازمة داون بمناسبة اليوم العالمي لهم، وعلق اللاعب قائلا: ”اليوم هو اليوم العالمي لمتلازمة داون، أنا فخور بك، أنت مميز للغاية، أنت تنقل الحب، اللطف، الفرح، كل يوم هو لك“.

Hoy es el #DiaMundialdelSindromedeDown ! Me siento orgulloso de vosotros. Sois muy especiales, transmitís amor, bondad, alegría… todos los días son vuestros. #DiferentesPeroIguales pic.twitter.com/gmWyIqb3OA — Marc Bartra (@MarcBartra) March 21, 2020

راشفورد يشكر المتبرعين

حرص ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على توجيه الشكر للمتبرعين لإحدى الجمعيات الخيرية.

Wanted to take a sec to thank everyone that has donated or offered their services to @FareShareUK since my message on Thursday. Your support is everything and will make such a difference. ♥️@FareShareUK how are we doing?? — Marcus Rashford (@MarcusRashford) March 21, 2020

مبابي يطالب الجمهور بحماية الآخرين

نشر كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل منزله، وعلق اللاعب قائلا: دعونا نشترك في نفس الطموح لحماية الآخرين، ابق في المنزل“.

Partageons la même ambition: protéger les autres.#RestezchezVous

Pour que demain le monde redevienne le terrain de tous nos jeux.#PrenezSoindeVous pic.twitter.com/wEcretqQw1 — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 21, 2020

سيبايوس يطلق مسابقة على قميصه الخاص

نشر دانيال سيبايوس، لاعب آرسنال الإنجليزي، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقيمص ناديه، وعلق اللاعب قائلا: ”هل تريد قميصي الموقع؟ إنه حقا سهل، يمكنك القيام بذلك من المنزل، اتبعني وأعيد تغريدها وقد تكون لك، حظا موفقا للجميع، يمكنك المشاركة حتى السبت المقبل 28 مارس“.

????⚪️ ???? Do you want my signed jersey? It's really easy! You can do it from home! Follow me and retweet and it could be yours! Good luck to everyone! You can participate until next Saturday, March 28.#imstayinghome #CeballosJersey @Arsenal pic.twitter.com/LULYpkEXj2 — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) March 21, 2020

كيمبيمبي يهنئ غريزمان بعيد ميلاده

نشر الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة مواطنه غريزمان لاعب نادي برشلونة الإٍسباني احتفالا بعيد ميلاده، وعلق بريسنيل قائلا: ”كل عام وأنت بخير يا غريزمان“.

فابريغاس يعدد إيجابيات الحجر الصحي برقصة لزوجته وابنته

نشر النجم الإسباني سيسيك فابريغاس، لاعب نادي ليون الفرنسي، فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لزوجته وابنته وهم يرقصون داخل منزلهم، وعلق اللاعب قائلا: ”علينا أن ننظر إلى إيجابيات هذا الحجر الصحي وأن نكون قادرين على قضاء الكثير من الوقت مع عائلتي، فهو بالتأكيد واحد منهم بالنسبة لي، كن آمنا، كن مسؤولا“.

We have to look at the positives of this quarantine and being able to spend so much time with my family it’s definitely one of themfor me. Be safe, be responsable. #StayHome #QuedateEnCasa ???????? @firstLadyD4 @MariaTaktouk @JosephTaktouk ❤️ pic.twitter.com/MUqHZZuoni — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 21, 2020

كهربا يحتفل بعيد الأم

نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة والدته احتفالا بعيد الأم، وعلق اللاعب قائلا: ”‏عندما تضحكين تضحك الحياة، طاب بك العمر ياست الكل، ‏وطبت لي عمرا، يارب من كانت له أم متوفاة فارحمها، ومن كانت له أم مريضة فاشفها، ومن كانت له أم بعافيتها فاحفظها“.