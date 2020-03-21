مطالب بمراجعة خطط بتنظيم أولمبياد 2020 بسبب فيروس كورونا

قالت منظمة ”سبورت أند رايتس ألايانس“ المدافعة عن حقوق الرياضيين والاتحاد العالمي للاعبين اليوم السبت إنه يتعين على اللجنة الأولمبية الدولية مراجعة خططها الخاصة بتنظيم أولمبياد طوكيو الصيني 2020 في الموعد وحسب الخطط الموضوعة في ظل تفشي فيروس كورونا وإنه يتعين على اللجنة إجراء حوار مع الرياضيين في هذا الشأن.

ومنذ ظهور الفيروس في الصين أواخر العام الماضي أصيب به نحو 274 ألف شخص حول العالم كما تسببت العدوى في وفاة أكثر من 11 ألف شخص أيضا.

كما تسبب الفيروس في تأجيل أو إلغاء الكثير من الأنشطة والأحداث الرياضية حول العالم.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمو ألعاب طوكيو الصيفية إن الدورة يجب أن تمضي قدما في موعدها المحدد في حين طالب بريندان شواب الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للرياضيين اللجنة بضرورة التشاور مع الرياضيين قبل اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.

وقال شواب في بيان: ”في ظل معاناة العالم من الوباء فإن تنظيم حدث رياضي عالمي كبير مثل الألعاب الأولمبية يتطلب مراجعة متأنية ومشاورات أوسع نطاقا، مما يحدث الآن، تشمل الرياضيين وممثلي (الأطراف المعنية).“

وأضاف شواب ”على اللجنة الأولمبية رفع مستوى حوارها إلى أعلى مستوى مع الأطراف الأكثر تأثرا ليتجاوز الحوار الرعاة والحكومة ويصبح عملية مفتوحة وشاملة ومتعددة الأطراف.“

وطالبت مينكي ووردن مديرة المبادرات العالمية في ”هيومن رايتس ووتش“ المعنية بحقوق الانسان الاتحادات والأجهزة الرياضية بمزيد من الشفافية في هذا الوقت.

وقالت عن ذلك: ”الهيئات الرياضية مسؤولة عن خفض مستوى المخاطر التي يتعرض لها الرياضيون وعليها العمل لضمان تدفق المعلومات بحرية في ظل بيئة مفتوحة تتميز بالشفافية“.