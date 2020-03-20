نزال جوشوا وبوليف لم يتأجل حتى الآن

قال مروج مباريات الملاكمة إيدي هيرن إن النزال بين البريطاني أنطوني جوشوا للدفاع عن لقبه كبطل للعالم في الوزن الثقيل ضد المتحدي كوبرات بوليف في يونيو حزيران المقبل لم يتأجل بسبب فيروس كورونا رغم أن المنافس البلغاري قال إن الموعد سيتغير.

وأبلغ هيرن، الذي يدير أعمال جوشوا، محطة ”سكاي سبورتس“ ”حتى الآن نستعد للنزال ضد كوبرات بوليف يوم 20 يونيو وربما يقام يوم 25 يوليو لكن هذا ليس مؤكدا الآن في ظل جهود الدولة والعالم لاحتواء الوباء“.

وقال بوليف (38 عاما) بطل أوروبا السابق للهواة في وزن فوق الثقيل إن النزال ربما يقام في نهاية العام بدلا من 20 يونيو حزيران في ملعب توتنهام هوتسبير في لندن كما كان متفقا عليه.

وتغلب جوشوا (30 عاما) على آندي رويز في السعودية في ديسمبر كانون الأول الماضي ليستعيد ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية التي خسرها لصالح منافسه قبلها بعدة شهور.