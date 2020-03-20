 ”كونميبول“ يستقر على الموعد الجديد لتصفيات كأس العالم 2022 – إرم نيوز‬‎

”كونميبول“ يستقر على الموعد الجديد لتصفيات كأس العالم 2022

”كونميبول“ يستقر على الموعد الجديد لتصفيات كأس العالم 2022

المصدر: رويترز

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) في بيان: إنه طلب من الاتحاد الدولي (الفيفا) الموافقة على انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 في سبتمبر أيلول.

وكان من المفترض أن تنطلق التصفيات، التي تقام بنظام الذهاب والعودة بين الـ10 منتخبات في القارة، الأسبوع المقبل، لكنها تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى البطولة المقامة في قطر تلقائيا فيما يخوض صاحب المركز الخامس التصفيات العالمية.

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