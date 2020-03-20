”كونميبول“ يستقر على الموعد الجديد لتصفيات كأس العالم 2022

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

كان من المفترض أن تنطلق التصفيات، التي تقام بنظام الذهاب والعودة بين الـ10 منتخبات في القارة، الأسبوع المقبل لكنها تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.