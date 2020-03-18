جون أوبي ميكيل يرحل عن طرابزون سبور التركي بسبب مخاوف من فيروس كورونا

ترك جون أوبي ميكيل ناديه التركي طرابزون سبور بعد أيام من قول لاعب وسط تشيلسي السابق إنه لا يشعر بالراحة تجاه استمرار إقامة مباريات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم رغم تفشي فيروس كورونا.

وأكد طرابزون سبور في بيان أن اللاعب النيجيري، الذي انضم للنادي العام الماضي بعقد حتى مايو أيار 2021، رحل بالتراضي.

وكان ميكيل (32 عاما) قال في حسابه على ”إنستغرام“، يوم السبت: ”هناك أشياء أهم في الحياة من كرة القدم.

”لا أشعر بالراحة ولا أرغب في لعب كرة القدم في هذا الموقف. الكل يجب أن يظل في منزله مع أسرته وأحبائه في هذا الوقت الحرج“.

وأضاف: ”الموسم يجب أن يلغى لأن العالم يواجه أوقاتا مضطربة“.

وتم تعليق منافسات بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا – إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا – بالإضافة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكن الدوري التركي مستمر وتقام المباريات دون جماهير.

كما تسبب الفيروس، الذي يشبه الإنفلونزا وأصاب ما يقرب من 200 ألف شخص وأودى بحياة ما يزيد على 7500 حول العالم، في تأجيل بطولة أوروبا وكأس كوبا أمريكا. كما أثر الفيروس على العديد من الأحداث الرياضية الدولية.