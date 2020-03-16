هل تستأنف مباريات الدوري الألماني دون جمهور؟

قال كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن منافسات الدرجتين الأولى والثانية ستتوقف حتى الثاني من أبريل نيسان على الأقل؛ بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

ولم يتم إقامة مباريات أعلى درجتين في الدوري الألماني هذا الأسبوع؛ بعد تعليق المنافسات بسبب تفشي الفيروس.

وقال زايفرت، إن أي قرار بشأن مستقبل الموسم سيتم اتخاذه اعتبارا من 30 مارس آذار.

وأبلغ زايفرت مؤتمرا صحفيا، ”أرغب في التأكيد على أننا لا نتوقع استئناف اللعب في الثالث من أبريل“.

وأضاف: ”نمر بأصعب فترة في مسيرتنا مع كرة القدم“.

وتابع: ”هناك أسئلة أكثر من الإجابات. يجب أن نتعلم أن ما كنا ننظر إليه أمس على أنه طبيعي لم يعد طبيعيا في اللحظة الراهنة، ولا نستطيع توقع ما الذي يمكن أن يحدث غدا“.

وأضاف أن مسؤولي الدوري سيستمرون في التعامل مع صحة الناس على أنها أولوية قصوى، رغم أنه كلما توقف اللعب فإن الضغط سيصبح هائلا على صناعة كرة القدم.

وقال زايفرت: ”إقامة مباريات دون جماهير قد يصبح السبيل الوحيد لبقاء هذه الصناعة. لكن إذا رفض الناس حاليا هذا الخيار فإنه لا يجب الحديث عن 18 أو 20 ناديا محترفا؛ لأنه لن يكون هناك مستقبل لهذه الأندية“.

وأردف: ”تأتي الشريحة الأضخم من الإيرادات من حقوق البث والرعاية ومبيعات التذاكر. عندما لا تحصل على إيرادات من التذاكر وحقوق البث والرعاية يصبح اختفاء الصناعة مسألة وقت“.

ورابطة الدوري الألماني مسؤولة عن تنظيم الدرجتين الأولى والثانية في البلاد.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا 5 آلاف، إضافة إلى 12 حالة وفاة.