الصحف الرياضية: ”نيمار يؤثر على تعاقدات برشلونة“.. و“كورونا يضرب فالنسيا“.. وتأجيل ”يورو 2020“ (صور)

شكل تأثير فيروس كورونا على الرياضة في العالم وإصابة لاعبين جدد، والجدل الدائر بشأن موعد حسم الدوريات الأوروبية والمنافسات القارية، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بإيقاف النشاط الرياضي في الإمارات وأخبار اللاعبين السعوديين وأخبار الصفقات في الأندية الكبرى.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بشأن مستقبل المسابقة وكتبت على لسانه: ”أنا مقتنع بكوننا نستطيع إنهاء الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن برشلونة والبرازيلي نيمار، وكتبت: ”نيمار يؤثر على تعاقدات برشلونة“.

واهتمت بريال مدريد وقراره بشأن غاريث بيل، وكتبت: ”ريال مدريد: الهدف البحث عن فريق لغاريث بيل“.

سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، والصراع بشأن التعاقد معه، وكتبت: ”لوتارو محظور“.

كما تحدثت عن ضرب فيروس كورونا لفالنسيا، وكتبت: ”5 حالات في فالنسيا“.

الصحيفة تحدثت -أيضا- عن البرازيلي نيمار وعودته لبرشلونة، وكتبت: ”نيمار في المتناول“.

الصحيفة اهتمت بدوري أبطال أوروبا والقرار المنتظر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكتبت: ”دوري الأبطال قد يلعب في دوري رباعي في مدينة واحدة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الحجر الصحي الذي يخضع له عدة نجوم ولاعبين، وكتبت: ”منطقة الصفر“.

كما تحدثت عن إصابة أشخاص من فريق فالنسيا بينهم لاعبان بفيروس كورونا وكتبت: ”كورونا في فالنسيا“.

الصحيفة تحدثت عن اهتمام ريال مدريد بالسنغالي ساديو ماني، وكتبت: ”160 مليون لماني الصفقة التي يريدها زيدان“.

آس

ركزت الصحيفة على إصابة 5 أشخاص من فالنسيا بفيروس كورونا ولاعب من إلتشي، وكتبت: ”الدوري الإسباني معد“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على خطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإنهاء مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي من خلال بطولة مجمعة في مدينة واحدة وكتبت: ”4 فرق.. 5 أيام.. ملعب واحد“.

كما تحدثت عن رأي آلان شيرر أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز في قرار إنهاء الدوري دون إكماله وعدم الإعلان عن بطل.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مكافحة الرياضة لفيروس كورونا في بضع دول من خلال تقارير من مراسليها، وكتبت: ”فرنسا وإيطاليا وإسبانيا: كيف تقاتل الرياضة“.

كما تحدثت عن رالي المكسيك وكتبت: ”أسرع من الخوف“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار عدة لاعبين وكتبت عن لاعب الهلال عبدالله عطيف: ”من داخل العزل.. عطيف: أنا بخير“، وعن لاعب النصر مادو كتبت: ”مادو بين الجراحة والتقوية“.

الصحيفة تحدثت عن تأثير فيروس كورونا، وكتبت: ”العواصم تتوقف“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على قرار إيقاف الدوري الإماراتي بسبب فيروس كورونا، وكتبت: ”إيقاف دوري الخليج العربي 4 أسابيع“.

كما تحدثت عن اعتماد التصويت السري في اتحاد الإمارات، وكتبت: ”اتحاد الكرة يعتمد التصويت السري لحسم منصب النائب الثاني“.

كما قامت بتحليل نتائج الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي وتداعياتها بالنسبة للتحكيم وكتبت: ”اتحاد كلباء يطالب بحكام أجانب وإلغاء الفار“.

الصحيفة اهتمت بعقوبة الشلهوب، نجم الهلال، وكتبت: ”تغريم الشلهوب 20 ألف ريال“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على النشاط الرياضي في المغرب والعالم، وكتبت: ”كوفيد 19 يشل الحركة الرياضية في العالم“، و“كورونا جائحة مسعورة وملاعب مهجورة“.

الصحافة الإيطالية

توتوسبورت

تحدثت الصحيفة عن إمكانية تأجيل بطولة ”يورو 2020″، وعنونت: ”غدا القرار، لكن

الاتحاد الأوروبي وافق بالفعل على ضرورة نقل هذه البطولة إلى الشتاء أو العام المقبل“، هذا يفتح المساحات لاستكمال المواسم والكؤوس المحلية.. سيتم حل قضايا العقود وسوق الانتقالات بعد ذلك.

الكورييري

تطرقت الصحيفة للحديث عن توقف الدوري الإيطالي، وعنونت: ”خوف أتالانتا.. إيقاف التدريبات.. صدمة فالنسيا.. خمس حالات إيجابية: أتالانتا يبقى في عزلة حتى الثلاثاء الـ 24 من مارس“.

-بعد الصدام بين أنييلي ولوتيتو بشأن التدريبات، يتم التوصل لاتفاق مع الرابطة: ”توقف لمدة أسبوع آخر على الأقل“.

-إسبانيا تغلق كل شيء وتنشر الجيش.