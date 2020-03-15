رئيس الاتحاد الفرنسي يطالب رئيسي مارسيليا وليون بالتوقف عن ”الحماقة“

طالب نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رئيسي ناديي أولمبيك ليون وأولمبيك مرسيليا بعدم التنازع بشأن فكرة إلغاء المسابقة بسبب فيروس كورونا.

وتوقف الموسم لأجل غير مسمى إذ تسعى السلطات الفرنسية للحد من الانتشار السريع للفيروس حيث سجلت البلاد 4499 حالة إصابة وقتل 91 شخصا حتى أمس السبت.

وقال لوغريت لمحطة (تي.إف 1) التلفزيونية اليوم الأحد: ”أطالبهما بالتحلي بالهدوء وإظهار الرقي“.

وقال رئيس ليون جان ميشيل أولاس إن الموسم لا يجب أن يكتمل ولا بد من إلغاء المسابقة مع ضمان مقاعد أوروبية لنفس الأندية التي تأهلت للمسابقات القارية بموسم 2019/2020.

ويحتل ليون، المنافس في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا حاليا، المركز السابع في الدوري الفرنسي بفارق 10 نقاط خلف رين صاحب آخر مركز مؤهل لبطولة الصفوة.

ويحتل مارسيليا، الغائب عن دوري الأبطال هذا الموسم، المركز الثاني بفارق 6 نقاط فوق رين.

وقال جاك هنري إيرو رئيس أولمبيك مرسيليا لصحيفة ”جورنال دو ديمانش“: ‭“‬عندما تنخفض الحمى لديه سيرى جان ميشيل أولاس قبح انتهازيته وسيعود سريعا للمبادئ التي جعلته مديرا عظيما في كرة القدم‭“‬.

ورد أولاس عبر ”تويتر“ ”من الجيد لك ولمتابعيك أن السخافة ليست مميتة بنفس القدر مثل فيروس كورونا“.

وشدد لوغريت على أن الرئيسين ليس لهما أي تأثير في طريقة التعامل مع الموقف.

وقال: ”الاتحاد الفرنسي هو الجهة المعنية الوحيدة التي ستحدد المستقبل، لا تهدروا وقتكم ولا تكونوا سخفاء، اليوم نكافح الفيروس وهناك صراع آخر على من يلعب في أوروبا؟ هذه حماقة“.