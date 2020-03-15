احتجاجا على اللعب إجباريا.. لاعبو غريميو البرازيلي يرتدون أقنعة طبية أمام ساو لويز (فيديو)

نزل لاعبو غريميو البرازيلي إلى أرض الملعب، اليوم الأحد، وهم يرتدون أقنعة طبية؛ احتجاجا على إجبارهم خوض مباراة لكرة القدم، رغم تزايد مخاوف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وخرج لاعبو غريميو بقيادة مدربهم ريناتو بورتالوبي من النفق إلى داخل الملعب لمواجهة ساو لويز وهم يرتدون أقنعة طبية بيضاء.

ونقل موقع يو.أو.إل البرازيلي عن باولو لوز مدير الكرة في غريميو: ”هذا الاحتجاج من اللاعبين بالنزول إلى أرض الملعب وهم يرتدون أقنعة طبية يوضح ضمنيا دعمنا لإيقاف البطولة. الحياة يجب أن تكون هي الأولوية“.

ولم يُسمح بحضور الجماهير في ملعب غريميو في المباراة، التي أقيمت في بطولة مقاطعة جاوتشو.

Grêmio entrando em campo com máscaras em protesto à manutenção da rodada do Gauchão @tricolorgzh pic.twitter.com/XzC7AH6N7M — Renata de Medeiros (@rmedeirosrenata) March 15, 2020

ويأتي الاحتجاج في بداية شكوى الأندية واللاعبين في أمريكا الجنوبية، ضد قرارات مسؤولي كرة القدم بمواصلة البطولات، لكن بدون حضور الجماهير.

وطالب جورجي جيسوس مدرب فلامنغو، بإيقاف المباريات، وقال إن اللاعبين بحاجة إلى الحماية؛ لأنهم ”ليسوا بشرا خارقين“.

وفي الأرجنتين، رفض ريفر بليت خوض مباراة ضد أتلتيكو توكومان، في كأس رابطة الدوري، أمس السبت.

وأغلق الفريق، الذي يتخذ من العاصمة بوينس آيرس مقرا له، ملعبه وترك الحكام وأحد مسؤولي أتلتيكو خارج الملعب.