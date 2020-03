احتجاجا على اللعب إجباريا.. لاعبو غريميو البرازيلي يرتدون أقنعة طبية أمام ساو لويز (فيديو)

View this post on Instagram

لاعبو غريميو البرازيلي ينزلون إلى أرض الملعب، وهم يرتدون أقنعة طبية؛ احتجاجا على إجبارهم خوض مباراة لكرة القدم، رغم تزايد مخاوف انتشار فيروس كورونا في البلاد. . وخرج لاعبو غريميو بقيادة مدربهم ريناتو بورتالوبي من النفق إلى داخل الملعب لمواجهة ساو لويز وهم يرتدون أقنعة طبية بيضاء. . #إرم_نيوز #كرة_قدم #رياضة #غريميو #كمامات #كمامة #كورونا #ملعب #اخبار #البرازيل #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #football #brazil #corona