الصحف الرياضية: ”من يجب أن يعلن بطلا للدوري الإسباني؟“.. و“إنقاذ الدوري الإيطالي“.. و“تأجيل نهائيات يورو 2020″ (صور)

شكلت الإجراءات الخاصة بمحاربة تفشي ”فيروس كورونا“، والتي أوقفت الرياضة، ومصير لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب الدوري الإسباني بعد التوقف، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بنتائج دوري الخليج العربي الإماراتي وقرارات الأندية السعودية بعد توقف الدوري بسبب فيروس كورونا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حالة العزل التام لكل جوانب كرة القدم من إلغاء اللقاءات والتدريبات وعزل اللاعبين، وكتبت: ”عزل من جميع زوايا كرة القدم“.

كما تحدثت عن الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”وست هام يرغب في إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مصير الدوري الإسباني حال توقفه نهائيا وكتبت: ”برشلونة سيطالب باللقب“.

كما تحدثت عن دخول إسبانيا حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا، وكتبت: ”إسبانيا تحت الصدمة بسبب فيروس كورونا“.

الصحيفة اهتمت برسائل النجوم بشأن محاربة الفيروس والإجراءات المتبعة ومنها رسالة ميسي، التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: ”رسالة ميسي“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بـ4 نجوم، وهم ميسي الذي دعا الجميع للاهتمام بالصحة ونيمار الذي تحدثت تقارير عن طلب فريقه 150 مليون يورو للتخلي عنه ومارادونا لدعمه ضحايا فيروس كورونا، ورونالدينيو الذي فاز بدوري في السجن، وكتبت: ”نجوم“.

كما تحدثت عن إعلان الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ في البلاد بسبب فيروس كورونا.

واهتمت بمصير الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل توقفه والمطالبات بإلغائه.

آس

ركزت الصحيفة على مصير الدوري الإسباني حال عدم إكماله بسبب فيروس كورونا، والنقاش الدائر بشأن الاحتمالات للفائز باللقب، وكتبت: ”من يجب أن يعلن بطلا؟“.

كما تحدثت عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية بشأن حالة الطوارئ في البلد لمنع تفشي فيروس كورونا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تصريحات جان ميشيل أولاس، رئيس أولمبيك ليون الفرنسي، الذي طالب من خلالها بإلغاء الدوري الفرنسي والموسم الحالي بسبب فيروس كورونا وكتبت: ”أولاس يصدم الدوري الفرنسي“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الدوري الإيطالي الدرجة الأولى في ظل إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وصعوبة العودة للعب في الأسابيع المقبلة والنقاش الدائر في إيطاليا حول طرق إنهائه وكتبت: ”إنقاذ الدوري الإيطالي“.

كما تحدثت الصحيفة عن الإصابات الجديدة التي مست لاعبين في فرق إيطاليا كفيورنتينا وسامبدوريا.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت: ”بين يدي رونالدو“.

كما اهتمت بمصير نهائيات أمم أوروبا، وكتبت: ”تأجيل نهائيات أمم أوروبا“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على قرارات الأندية السعودية بعد إجراءات تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، وكتبت: ”الهلال يعلق والنصر إجازة والأهلي يلغي“.

كما تحدثت عن مطالبة الشباب بحكام محليين، وكتبت: ”الشباب يطلب الحكم السعودي“.

واهتمت الصحيفة بالملف الدولي وكتبت: ”ميسي يبحث عن براءة الساحر“، و“كوفيد 19 يهدد حلم ليفربول“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على لقاءات دوري الخليج العربي وفوز الجزيرة على العين، وكتبت: ”الجزيرة يشعل سباق قمة الدوري. فخر بالثلاثة“.

كما اهتمت بإمكانية عدم اكتمال الدوري الإنجليزي الممتاز ونحس ليفربول، وكتبت: ”موسم الإنجليز لن يكتمل بنسبة 75%.. النحس الأسود يطارد السحر الأحمر للمرة الخامسة“.

الصحافة البريطانية

دايلي ميل

اهتمت الصحيفة بمصير نهائيات أمم أوروبا ”يورو 2020″، وعنونت: ”اليورو سيتم تأجيله“، والاتحاد الإنجليزي يستعد لخسارة 20 مليون جنيه إسترليني بعد استعداد الأندية للتفاوض على إلغاء الدوري.

دايلي إكسبريس

ناقشت الصحيفة مصير أولمبياد طوكيو 2020، إثر تفشي فيروس كورونا في العالم، وعنونت: ”تأجيل الأولمبياد“، شعاع من الأمل حيث إن المديرين يجتمعون في قمة لمناقشة الكارثة.