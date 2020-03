ريفر بليت يغلق ملعبه ويرفض خوض مباراة في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني

أُلغيت مباراة في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم السبت، بعدما رفض ريفر بليت دخول مسؤولي أتليتيكو توكومان إلى ملعبه بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن ريفر أنه لن يخوض المباراة لكن الاتحاد المحلي لم يتخذ قرارا بشأن المواجهة ليذهب مسؤولو ملابس أتلتيكو إلى الملعب قبل وصول اللاعبين ليجدوا الأبواب مغلقة.

وذهب الحكام إلى الملعب مع مراقب المباراة لتدوين الواقعة وأبلغوا مسؤولي أتلتيكو بعدم الذهاب إلى الملعب.

وأبلغ الحكم جيرمان ديلفينو الصحفيين خارج الملعب: ”هذه أول مرة تحدث لي.

”جئنا في الموعد الرسمي كما هو المعتاد إلى الملعب لكن النادي أغلق الأبواب ولم يسمح لنا بالدخول. تأكدنا من عدم إمكانية دخول أي شخص لذا لم يكن من الضروري حضور لاعبي أتلتيكو“.

