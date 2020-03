سوشيال ميديا الرياضة: دي ماريا مع أصدقاء الطفولة.. وخضيرة يشيد بالشعب الإيطالي في مواجهة ”كورونا“

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

دي ماريا مع أصدقاء الطفولة في المدرسة

نشر أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع أصدقاء الطفولة في المدرسة، وعلق اللاعب، قائلًا:“يا لها من صداقات جميلة تمنحها الحياة منذ الطفولة“.

فالفيردي يقضي العطلة مع طفله الصغير

نشر فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجله الصغير، وعلق اللاعب، قائلًا:“كن مسؤولًا، كن واعيًا، وابقَ في المنزل مثلنا“.

ألفارو موراتا في الحديقة مع أسرته

نشر ألفارو موراتا، لاعب أتلتيكو مدريد الإٍسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وأبنائه في أحد المتنزهات، وعلق اللاعب، قائلًا:“آمل فقط أن يمر هذا الوضع قريبًا، وعلينا أن نشكر جميع الأطباء والممرضات الذين يعملون ليلًا ونهارًا على المحافظة على صحتنا، وآمل أن يحدث كل هذا قريبًا، ودعونا نكون مسؤولين“.

خافي مارتينيز يطالب الجماهير باتباع التعليمات

نشر خافي مارتينيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وطلب اللاعب من الجماهير الالتزام بتعليمات الأطباء، حيث علق، قائلًا:“أعزائي المعجبين، إنه يوم السبت ونحن نستمتع عادةً بأكبر رياضة موجودة لكرة القدم، ولكن في الوقت الحالي، هناك موضوعات أكثر أهمية لمجتمعنا، لذلك نحتاج جميعًا إلى المساعدة معًا لمكافحة الفيروس، يرجى التزام الهدوء، وكلما أمكنك البقاء في المنزل، أراك قريبًا“.

Dear Fans, its Saturday and we normally enjoy together the greatest sport there is: football. But currently, there are more important topics for our society, so we all need to help together to fight the virus. Please stay calm and whenever it’s possible stay at home. See u soon! pic.twitter.com/eKOyyBwAgx

— Javi Martínez (@Javi8martinez) March 14, 2020