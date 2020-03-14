سوشيال ميديا الرياضة: دي ماريا مع أصدقاء الطفولة.. وخضيرة يشيد بالشعب الإيطالي في مواجهة ”كورونا“

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

دي ماريا مع أصدقاء الطفولة في المدرسة

نشر أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع أصدقاء الطفولة في المدرسة، وعلق اللاعب، قائلًا:“يا لها من صداقات جميلة تمنحها الحياة منذ الطفولة“.

فالفيردي يقضي العطلة مع طفله الصغير

نشر فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجله الصغير، وعلق اللاعب، قائلًا:“كن مسؤولًا، كن واعيًا، وابقَ في المنزل مثلنا“.

ألفارو موراتا في الحديقة مع أسرته

نشر ألفارو موراتا، لاعب أتلتيكو مدريد الإٍسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وأبنائه في أحد المتنزهات، وعلق اللاعب، قائلًا:“آمل فقط أن يمر هذا الوضع قريبًا، وعلينا أن نشكر جميع الأطباء والممرضات الذين يعملون ليلًا ونهارًا على المحافظة على صحتنا، وآمل أن يحدث كل هذا قريبًا، ودعونا نكون مسؤولين“.

خافي مارتينيز يطالب الجماهير باتباع التعليمات

نشر خافي مارتينيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وطلب اللاعب من الجماهير الالتزام بتعليمات الأطباء، حيث علق، قائلًا:“أعزائي المعجبين، إنه يوم السبت ونحن نستمتع عادةً بأكبر رياضة موجودة لكرة القدم، ولكن في الوقت الحالي، هناك موضوعات أكثر أهمية لمجتمعنا، لذلك نحتاج جميعًا إلى المساعدة معًا لمكافحة الفيروس، يرجى التزام الهدوء، وكلما أمكنك البقاء في المنزل، أراك قريبًا“.

Dear Fans, its Saturday and we normally enjoy together the greatest sport there is: football. But currently, there are more important topics for our society, so we all need to help together to fight the virus. Please stay calm and whenever it’s possible stay at home. See u soon! pic.twitter.com/eKOyyBwAgx — Javi Martínez (@Javi8martinez) March 14, 2020

خضيرة يشيد بالشعب الإيطالي

نشر سامي خضيرة، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لعدد من المواطنين الإيطالين والذين يواجهون العزل الإجباري بالغناء، وأبدى اللاعب إعجابه بقدرات الشعب الإيطالي على مواجهة تلك الكارثة الإنسانية.

لورينت يدعو للاستفادة من العطلة الإجبارية

نشر ماركوس لورينت، لاعب أتلتيكو مدريد الإيطالي، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل إحدى صالات الجيم حيث يقضي وقت فراغه بعد توقف الدوري الإٍسباني، وعلق اللاعب، قائلًا:“كل ما لدينا هو الوقت، لذلك دعونا نحقق أقصى استفادة منه“.

فينالدوم: ابحثوا عن المتعة مع أحبائكم

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة نجله، وعلق اللاعب، قائلًا:“جد المتعة مع أحبائك“.

Find blessing with your loved ones ❤ pic.twitter.com/CiNdFz7KWS — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) March 14, 2020

دينيس سواريز يعلن تحدي البقاء في المنزل

نشر دينيس سواريز، لاعب سلتا فيغو الإسباني، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يستعرض مهاراته لكرة القدم، وأطلق اللاعب تحدي البقاء في المنزل، قائلًا:“المرشحون لتحدي البقاء في المنزل هم: سيرجيو روبرتو، ورافينيا، وإسباس، شكرًا للترشيح، لنكن مسؤولين ونبقى في المنزل“.

غوميز يقدم إعلانًا لإحدى شركات الملابس الرياضية

شارك الفرنسي غوميز، لاعب نادي الهلال السعودي، في إعلان لإحدى شركات الملابس الرياضية حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في إحدى ماركات الملابس الرياضية، وعلق غوميز، قائلًا:“أشعر دائمًا بالأصالة مع نجمتي المفضلة“.

نبيل معلول يشكر الشعب السوري

نشر التونسي نبيل معلول المدير الفني الجديد للمنتخب السوري، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عقب التوقيع على عقد تدريب المنتخب السوري، وعلق معلول، قائلًا:“أتقدم بالشكر والتقدير للشعب السوري الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ أن وطات قدماي أرض دمشق الفيحاء“.