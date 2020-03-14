الهند توقف مباريات القدم والكريكيت المحلية بسبب ”فيروس كورونا“

خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا، قررت الهند، اليوم السبت، تعليق جميع أنشطة كرة القدم المحلية حتى نهاية مارس آذار الجاري، كما أوقفت جميع مباريات الكريكيت المحلية إلى أجل غير مسمى.

وقال اتحاد عموم الهند لكرة القدم في بيان، إنه بناء على نصائح السلطات الصحية الاتحادية والمحلية تقرر إيقاف ”جميع الأنشطة الكروية التي يشرف عليها الاتحاد حتى 31 مارس“.

وأضاف البيان: ”سيراجع الاتحاد الموقف في الأسبوع الأخير من مارس، وسيتخذ قرارا في ظل الالتزام بتعليمات السلطات ذات الصلة“.

ورغم قرارات الإيقاف، إلا أن المباراة النهائية لدوري الهند الممتاز ستقام في وقت لاحق من اليوم السبت في جوا دون جمهور.

وقال مجلس الكريكيت الهندي، في بيان اليوم السبت، إنه أوقف جميع المباريات المحلية أيضا ”وحتى إشعار آخر“.