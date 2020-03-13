 تعليق فعاليات الدوري الألماني بسبب فيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

تعليق فعاليات الدوري الألماني بسبب فيروس كورونا

تعليق فعاليات الدوري الألماني بسبب فيروس كورونا

المصدر: فريق التحرير

أعلنت رابطة الدوري الألماني اليوم الجمعة، إيقاف فعاليات ”البوندسليغا“ اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأشارت الرابطة في بيان رسمي إلى أن تقام مباريات الجولة التي تنطلق اليوم دون جمهور، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسري هذا القرار على دوري الدرجة الثانية أيضا، إلا أنه في هذه المسابقة لن تقام مباراة هانوفر 96 ودينامو دريسدن، بعد إصابة اثنين من لاعبي الفريق الأول بكورونا.

واقترحت الرابطة تأجيل المباريات حتى الثاني من أبريل المقبل.

وجاء في بيان الرابطة: ”هدفنا يبقى انتهاء الموسم قبل الصيف، لأسباب رياضية واقتصادية أيضا، نظرا لأن احتمالية الإلغاء تشكل تهديدا اقتصاديا على بعض الأندية“.

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