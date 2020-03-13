تعليق فعاليات الدوري الألماني بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الألماني اليوم الجمعة، إيقاف فعاليات ”البوندسليغا“ اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأشارت الرابطة في بيان رسمي إلى أن تقام مباريات الجولة التي تنطلق اليوم دون جمهور، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسري هذا القرار على دوري الدرجة الثانية أيضا، إلا أنه في هذه المسابقة لن تقام مباراة هانوفر 96 ودينامو دريسدن، بعد إصابة اثنين من لاعبي الفريق الأول بكورونا.

واقترحت الرابطة تأجيل المباريات حتى الثاني من أبريل المقبل.

Das #DFL-Präsidium schlägt der Mitgliederversammlung eine Aussetzung des Spielbetriebs der #Bundesliga und 2. Bundesliga ab kommendem Dienstag bis einschließlich 2. April vor ➡️ https://t.co/ZZvu06XqeB pic.twitter.com/YtGeQOMgyQ — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 13, 2020

وجاء في بيان الرابطة: ”هدفنا يبقى انتهاء الموسم قبل الصيف، لأسباب رياضية واقتصادية أيضا، نظرا لأن احتمالية الإلغاء تشكل تهديدا اقتصاديا على بعض الأندية“.