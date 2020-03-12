سوشيال ميديا الرياضة.. رييس غيمس يتحدى زملاءه.. وفابريغاس ينتقد رئيس وزراء إنجلترا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رييس غيمس يتحدى زملاءه

نشر رييس غيمس لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ للعبة نداء الواجب.

وتحدى اللاعب زميليه تامي أبراهام وماسون مونت قائلا: ”آمل أن تكون قد حصلت على تدريب لعبة نداء الواجب يا تامي أبراهام وماسون مونت.. أنا جاهز“.

نادي روما يجمع التبرعات لبناء مستشفى جديد

نشرت الصفحة الرسمية لنادي روما الإيطالي مقطع فيديو عبر موقع ”إنستغرام“ كنداء لجمع التبرعات المالية من أجل مساعدة مرضى فيروس كورونا.

وعلقت الصفحة: ”أنشأ نادي روما صفحة لجمع الأموال التي تشتد الحاجة إليها مستشفى لازارو، سيذهب المال الذي تم جمعه لشراء اللوازم والمعدات الرئيسية، أي تبرع كبير أو صغير يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة شخص ما“.

نيمار يدعم كرة السلة الأمريكية

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو عبر موقع ”تويتر“ شارك فيه كدعم لكرة السلة الأمريكية عقب قرار إيقاف النشاط هناك، وعلق اللاعب: ”مستحيل وحدك.. ممكن معًا“.

فابريغاس ينتقد رئيس وزراء إنجلترا

نشر النجم الإسباني سيسيك فابريغاس فيديو عبر موقع ”تويتر“ لرئيس الوزراء البريطاني والذي انتقده اللاعب بسبب إصراره على استكمال الدراسة في بلاده.

وعلق فابريغاس: ”لذا، أنت تقول وتقر بأن المرض سينتشر كثيرا خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة ولكنك لا تغلق المدارس حتى الآن، سيتعين عليك إغلاقها في نهاية المطاف على أي حال.. لماذا لا تفعل ذلك الآن وتتجنب المزيد من المتاعب؟“.

So, you’re saying and admitting the disease will spread so much over the next weeks/months but you’re not closing schools “just yet”… You will have to close them eventually anyway. Why not do it now and avoid more trouble? ????????‍♂️ #LetsBeResponsable https://t.co/24zmQ0l5X8 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 12, 2020

دييغو غودين يدعم مرضى كورونا

نشر دييغو غودين لاعب إنتر ميلان الإيطالي صورة عبر موقع ”تويتر“ توضح تكاتف أبناء الشعب الإيطالي في مواجهة فيروس كورونا.

وعلق اللاعب: ”نمر بأوقات صعبة وغير مسبوقة. في هذا نلعب جميعا ونقاتل في نفس الفريق، الكثير من التشجيع خاصة لأولئك الذين يعانون مباشرة من عواقب فيروس كورونا، علينا جميعا أن نكون مسؤولين عن الوضع وأن نساعد على العودة إلى طبيعتها“.

Stiamo vivendo un momento difficile, come mai prima. In questa situazione tutti giochiamo e lottiamo nella stessa squadra. Forza, soprattutto a quelli che stanno combattendo direttamente contro il COVID-19. Tutti dobbiamo essere responsabili e dare il nostro aiuto pic.twitter.com/0U9i1ME94C — Diego Godín (@diegogodin) March 12, 2020

روبرتسون يعتذر لجماهير ليفربول

نشر أندرو روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه.

وحرص اللاعب على توجيه اعتذار لجماهير الريدز عقب الخروج من دوري الأبطال، وعلق: ”كان ذلك صعبا، فقد خسر بعد الطريقة التي لعبنا بها، كان الجمهور لا يصدق، نأسف لأننا لم نأتِ من أجلك، فخور جدًا بكوني جزءًا من هذا الفريق والنادي“.

That was a tough one to take, gutted to have lost after the way we played! The fans were incredible, we’re sorry we didn’t come through for you. So proud to be a part of this team and club! #YNWA pic.twitter.com/zctqi45OKz — Andy Robertson (@andrewrobertso5) March 12, 2020

بودولسكي يشيد بالطعام التركي

نشر لوكاس بودولسكي لاعب نادي أنطاليا سبورت التركي صورة له عبر موقع ”تويتر“ وهو يتناول أحد الأطعمة التركية.

وعلق اللاعب: ”طعام تركي تقليدي“.

لايفن كورزاوا يشكر جماهير ناديه

نشر لايفن كورزاوا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقطع فيديو عبر موقع ”تويتر“ لاحتفالات جماهير ناديه أمس بالتأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق اللاعب: ”مجرد كلمة شكرا لك، لقد أحدثت دعمًا كبيرا كنا بحاجة إليه، وكان أقل شيء بالنسبة لي هو الاحتفال معك بعد صافرة النهاية.. هنا باريس“.

Juste un mot merci à vous, vous avez fait le bruit dont on avait besoin, et pour moi la moindre des choses était de fêter ça avec vous après le coup de sifflet final. ICI C’EST PARIS ???????? @PSG_inside #LDC pic.twitter.com/GO4Tk0vkBH — layvin kurzawa 20 (@layvinkurzawa) March 12, 2020

نبيل معلول يعلن عن وجهته القادمة

نشر المدرب التونسي نبيل معلول صورة له عبر موقع ”تويتر“ عقب التوقيع على عقود تدريب المنتخب السوري.

وعلق معلول: ”بفضل الله ورعايته تم حاليا توقيع العقد لتدريب المنتخب السوري الشقيق، نسأل الله التوفيق“.

بفضل الله ورعايته تم حاليا توقيع العقد لتدريب المنتخب السوري الشقيق، نسأل الله التوفيق ???? pic.twitter.com/QHj0zqB5Iv — Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) March 12, 2020

كريم حافظ يشكر المهنئين بعيد ميلاده

نشر المصري كريم حافظ لاعب نادي مالاتيا سبورت التركي صورة له عبر موقع ”تويتر“ وسط زملائه في الفريق احتفالا بعيد ميلاده.

وعلق اللاعب: ”شكرا لكم جميعا على تهاني عيد الميلاد الجميلة.. لقد مرت السنوات بهذه السرعة.. وباركني الله مع أسرة وأصدقاء رائعين.. الحب لكم جميعا“.