 سوشيال ميديا الرياضة.. رييس غيمس يتحدى زملاءه.. وفابريغاس ينتقد رئيس وزراء إنجلترا – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة.. رييس غيمس يتحدى زملاءه.. وفابريغاس ينتقد رئيس وزراء إنجلترا

سوشيال ميديا الرياضة.. رييس غيمس يتحدى زملاءه.. وفابريغاس ينتقد رئيس وزراء إنجلترا

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رييس غيمس يتحدى زملاءه
نشر رييس غيمس لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ للعبة نداء الواجب.

وتحدى اللاعب زميليه تامي أبراهام وماسون مونت قائلا: ”آمل أن تكون قد حصلت على تدريب لعبة نداء الواجب يا تامي أبراهام وماسون مونت.. أنا جاهز“.

نادي روما يجمع التبرعات لبناء مستشفى جديد
نشرت الصفحة الرسمية لنادي روما الإيطالي مقطع فيديو عبر موقع ”إنستغرام“ كنداء لجمع التبرعات المالية من أجل مساعدة مرضى فيروس كورونا.

وعلقت الصفحة: ”أنشأ نادي روما صفحة لجمع الأموال التي تشتد الحاجة إليها مستشفى لازارو، سيذهب المال الذي تم جمعه لشراء اللوازم والمعدات الرئيسية، أي تبرع كبير أو صغير يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة شخص ما“.

نيمار يدعم كرة السلة الأمريكية
نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو عبر موقع ”تويتر“ شارك فيه كدعم لكرة السلة الأمريكية عقب قرار إيقاف النشاط هناك، وعلق اللاعب: ”مستحيل وحدك.. ممكن معًا“.

فابريغاس ينتقد رئيس وزراء إنجلترا
نشر النجم الإسباني سيسيك فابريغاس فيديو عبر موقع ”تويتر“ لرئيس الوزراء البريطاني والذي انتقده اللاعب بسبب إصراره على استكمال الدراسة في بلاده.

وعلق فابريغاس: ”لذا، أنت تقول وتقر بأن المرض سينتشر كثيرا خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة ولكنك لا تغلق المدارس حتى الآن، سيتعين عليك إغلاقها في نهاية المطاف على أي حال.. لماذا لا تفعل ذلك الآن وتتجنب المزيد من المتاعب؟“.

دييغو غودين يدعم مرضى كورونا
نشر دييغو غودين لاعب إنتر ميلان الإيطالي صورة عبر موقع ”تويتر“ توضح تكاتف أبناء الشعب الإيطالي في مواجهة فيروس كورونا.

وعلق اللاعب: ”نمر بأوقات صعبة وغير مسبوقة. في هذا نلعب جميعا ونقاتل في نفس الفريق، الكثير من التشجيع خاصة لأولئك الذين يعانون مباشرة من عواقب فيروس كورونا، علينا جميعا أن نكون مسؤولين عن الوضع وأن نساعد على العودة إلى طبيعتها“.

روبرتسون يعتذر لجماهير ليفربول
نشر أندرو روبرتسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ بقميص ناديه.

وحرص اللاعب على توجيه اعتذار لجماهير الريدز عقب الخروج من دوري الأبطال، وعلق: ”كان ذلك صعبا، فقد خسر بعد الطريقة التي لعبنا بها، كان الجمهور لا يصدق، نأسف لأننا لم نأتِ من أجلك، فخور جدًا بكوني جزءًا من هذا الفريق والنادي“.

بودولسكي يشيد بالطعام التركي
نشر لوكاس بودولسكي لاعب نادي أنطاليا سبورت التركي صورة له عبر موقع ”تويتر“ وهو يتناول أحد الأطعمة التركية.

وعلق اللاعب: ”طعام تركي تقليدي“.

لايفن كورزاوا يشكر جماهير ناديه
نشر لايفن كورزاوا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقطع فيديو عبر موقع ”تويتر“ لاحتفالات جماهير ناديه أمس بالتأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق اللاعب: ”مجرد كلمة شكرا لك، لقد أحدثت دعمًا كبيرا كنا بحاجة إليه، وكان أقل شيء بالنسبة لي هو الاحتفال معك بعد صافرة النهاية.. هنا باريس“.

نبيل معلول يعلن عن وجهته القادمة
نشر المدرب التونسي نبيل معلول صورة له عبر موقع ”تويتر“ عقب التوقيع على عقود تدريب المنتخب السوري.
وعلق معلول: ”بفضل الله ورعايته تم حاليا توقيع العقد لتدريب المنتخب السوري الشقيق، نسأل الله التوفيق“.

كريم حافظ يشكر المهنئين بعيد ميلاده
نشر المصري كريم حافظ لاعب نادي مالاتيا سبورت التركي صورة له عبر موقع ”تويتر“ وسط زملائه في الفريق احتفالا بعيد ميلاده.
وعلق اللاعب: ”شكرا لكم جميعا على تهاني عيد الميلاد الجميلة.. لقد مرت السنوات بهذه السرعة.. وباركني الله مع أسرة وأصدقاء رائعين.. الحب لكم جميعا“.

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