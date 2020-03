تعليق مباريات الدوري الهولندي بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا، تعليق كافة الأنشطة الرياضية، بما فيها الدوري الهولندي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد الهولندي، أن النشاط في هولندا سيتوقف حتى 31 مارس الحالي، بهدف الحد من انتشار كورونا.

وأُعلن عن إصابة 503 أشخاص، ووفاة 5 حالات في هولندا حتى الآن.

ومن المرتقب أن يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ قرارا بإيقاف مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى عقد اجتماع طارئ مع الاتحادات الأعضاء لمناقشة مصير الكرة الأوروبية، ومستقبل المسابقات المحلية والقارية، وأيضا بطولة أمم أوروبا ”يورو 2020“ التي من المقرر أن تقام الصيف القادم.

❌ Alle voetbalwedstrijden in de Eredivisie en @1e_Divisie van komend weekend in Nederland zijn uitgesteld. Dat is donderdag bekendgemaakt door het kabinet. ​De maatregel geldt voor alle duels tot en met 31 maart: https://t.co/IxiLEH6MAs #eredivisie #onsvoetbal pic.twitter.com/ts2i6FiZpt

— Eredivisie (@eredivisie) March 12, 2020