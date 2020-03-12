تعليق مباريات الدوري الهولندي بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا، تعليق كافة الأنشطة الرياضية، بما فيها الدوري الهولندي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد الهولندي، أن النشاط في هولندا سيتوقف حتى 31 مارس الحالي، بهدف الحد من انتشار كورونا.

وأُعلن عن إصابة 503 أشخاص، ووفاة 5 حالات في هولندا حتى الآن.

ومن المرتقب أن يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ قرارا بإيقاف مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى عقد اجتماع طارئ مع الاتحادات الأعضاء لمناقشة مصير الكرة الأوروبية، ومستقبل المسابقات المحلية والقارية، وأيضا بطولة أمم أوروبا ”يورو 2020“ التي من المقرر أن تقام الصيف القادم.