طلب بتأجيل ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020

طلب الاتحاد البوسني لكرة القدم من الاتحاد الأوروبي ”يويفا“ اليوم الخميس، تأجيل مواجهة الدور قبل النهائي لملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام أيرلندا الشمالية والمقررة في 26 مارس آذار بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان الاتحاد البوسني، قد أوقف عملية بيع التذاكر للمباراة المقررة أن تقام على أرضه.

وأعلنت البوسنة اليوم الخميس، وصول عدد المصابين إلى 11 حالة.

وفي خطاب للاتحاد الأوروبي، قال الاتحاد البوسني إن السلطات المحلية منعت كل التجمعات العامة والأحداث الرياضية وحظرت دخول المسافرين القادمين من إيطاليا والصين وكوريا الجنوبية وإيران إلى جانب إجراء فحوص شاملة على المسافرين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

وقال الاتحاد البوسني: ”هذا يعني أن أغلب لاعبينا لن يكون بوسعهم المشاركة في الملحق. لقد طلب اتحاد الكرة إعادة تقييم كل المخاطر التي قد تحدث في حال إقامة المباراة“.