الاتحاد الدولي للمحترفين يدعم أي لاعب يريد تأجيل المباريات بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين اليوم الأربعاء أنه سيدعم طلب أي لاعب يطلب تأجيل التدريبات أو المباريات أو المسابقات بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وتأثرت كرة القدم حول العالم بانتشار الفيروس وتأجلت العديد من المسابقات في دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا بينما تقام المباريات دون مشجعين في دول مثل فرنسا وإسبانيا.

وقال الاتحاد الدولي للاعبين في بيان: ”نطلب من أصحاب العمل ومنظمي المسابقات احترام رغبات اللاعبين في اتخاذ إجراءات احترازية على المدى القصير مثل إلغاء التدريبات أو المسابقات“.

وأضاف بقوله: ”نحن ندعم اللاعبين وروابطهم الذين يتقدمون بطلب إيقاف أو تأجيل أنشطة كرة القدم في بلادهم أو مناطقهم“.

وتقدمت رابطة اللاعبين في إسبانيا بطلب لرابطة الدوري الإسباني بتأجيل المباريات بدلا من إقامتها خلف الأبواب المغلقة.

وأضاف الاتحاد الدولي أن المباريات الدولية تمثل تهديدا كبيرا.

وتأجلت بعض المباريات الدولية مثل منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، والمقررة في الشهر الجاري، بينما ستقام مباريات ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وتقام المباريات الأوروبية في دوري الأبطال والدوري الأوروبي بشكل معتاد لكن دون حضور مشجعين في المناطق المتأثرة بانتشار الفيروس.

وقال الاتحاد الدولي: ”السفر العابر للحدود وحضور المباريات يتسببان في تهديد كبير ويؤثران على الجميع بدءا من المشجعين واللاعبين وحتى الحكام وأفراد الأجهزة العاملة“.

وأكد الاتحاد الدولي أيضا أن الأندية المتوسطة والصغيرة قد تكون الأكثر تأثرا من الناحية المادية بإلغاء المباريات أو اللعب دون مشجعين وقال إنه يجب أن تنال المساعدة من الاتحادات المحلية.

وأعلن هانوفر المنتمي لدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن نتيجة اختبار لاعبه تيمو هوبرس لفيروس كورونا جاءت إيجابية ما جعله يجري الفحوص لكل اللاعبين والعاملين بالنادي.

وقال النادي في بيان: ”جاءت نتيجة اختبار تيمو هوبرس لاختبار فيروس كورونا إيجابية، في ظل عدم حدوث أي اتصال بين اللاعب البالغ عمره 23 عاما وباقي أعضاء الفريق منذ إصابته بالعدوى فإنه من غير المفترض أن يكون قد أصاب أي لاعب آخر بالعدوى“.

وأضاف النادي أن هوبرس من المرجح أن يكون أصيب بالعدوى مساء يوم السبت ولم يحدث أي اتصال مع اللاعبين والجهاز الفني منذ ذلك الحين. وخضع كل اللاعبين والعاملين بالنادي لاختبار الفيروس.