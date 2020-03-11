هانوفر الألماني يعلن إصابة لاعبه تيمو هوبرز بفيروس كورونا

كشف نادي هانوفر الألماني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، عن إصابة لاعب تيمو هوبرز بفيروس كورونا المستجد، كما تم إخضاع زملائه للفحوصات كإجراءات وقائية.

وأوضح النادي الألماني في بيان رسمي أصدره، يوم الأربعاء، أن هوبرز تعرض للإصابة بفيروس كورونا في حدث حضره يوم السبت.

وأضاف: ”لم يتواصل مع زملائه في الفريق منذ إصابته بالعدوى، لذا لا يمكن الافتراض أن زملائه أصيبوا بدورهم“.

وشدد النادي: ”رغم ذلك سنتصرف بمسؤولية، وسيخضع جميع أعضاء الفريق والطاقم الفني للاختبارات للكشف عن الفيروس كإجراء احترازي“.

وتم وضع اللاعب صاحب الـ٢٣ عاما في الحجر الصحي، في حين أن زملائه كانوا يستعدون لمواجهة دينامو دريسدن في الدرجة الثانية.

وكانت رابطة الدوري الألماني قد أعلنت في بيان رسمي عن المباريات التي ستقام بدون جماهير على خليفة تفشي فيروس كورونا.