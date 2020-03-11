تأجيل نهائي كأس الرابطة الفرنسية بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة الأندية الفرنسية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل نهائي كأس الرابطة بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، والذي كان مقررا في الرابع من أبريل نيسان، بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وقالت الرابطة في بيان: ”سنحدد موعدا جديدا بناء على تقييم الموقف، وبناء على ارتباطات الناديين في المسابقات الأوروبية“.

ويلعب سان جيرمان وليون في دور الستة عشر بدوري الأبطال.

وكانت الرابطة قررت أمس الثلاثاء، إقامة كل منافسات الدوري في الدرجتين الأولى والثانية دون جماهير حتى 15 أبريل نيسان.

ومنعت فرنسا التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 1784 وقتل 33 في البلاد.