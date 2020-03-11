الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء، منافسه بروسيا دورتموند الألماني في مواجهة نارية ضمن منافسات جولة الإياب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث باريس سان جيرمان عن فك عقدة الخروج من دور الستة عشر في البطولة الأوروبية في مواجهة طموح دورتموند في صراع تكتيكي مثير خارج الخطوط بين الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان والسويسري لوسيان فافر مدرب دورتموند.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت السعودية على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق جواد بده.

مشوار الفريقين

تصدر باريس المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة بعدما فاز ذهابا وإيابا على كلوب بروج البلجيكي وجالطة سراي التركي وفاز على ريال مدريد في فرنسا وتعادل في إسبانيا.

وحل دورتموند وصيفا للمجموعة السادسة بعدما حصد 10 نقاط بالفوز ذهابا وإيابا على سلافيا براغ التشيكي والفوز على إنتر الإيطالي والتعادل مع برشلونة الإسباني ثم الخسارة أمام إنتر والبارسا.

وتقابل الفريقان من قبل في الدوري الأوروبي عام 2010 وتعادلا دون أهداف بدور المجموعات ذهابا وإيابا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين في ألمانيا بفوز دورتموند بنتيجة 2-1.

أسلحة باريس.. وأزمة مبابي

يحشد فريق باريس سان جيرمان أسلحته لعبور عقبة دورتموند من أجل تحقيق الفوز وفك العقدة التي طاردته بالخروج من ثمن نهائي دوري الأبطال في آخر 3 نسخ.

وقال توخيل إن فريقه جاهز لخوض لقاء دورتموند ويعلم جيدا مواطن القوة في الفريق الألماني الذي سبق أن دربه كما أشاد بقدرات أسود الفستفاليا، مشيرا إلى أنه سيخوض مواجهة صعبة.

وعاش باريس سان جيرمان أزمة كبيرة بعد أن تشكك المتابعون في إصابة النجم الفرنسي كيليان مبابي بفيروس كورونا بعد شكواه من بعض الأعراض ولكن الفحوص أثبتت سلامته.

ويغيب عن باريس سان جيرمان الثنائي ماركو فيراتي وتوماس مونييه مع شكوك بشأن جاهزية مبابي، ويعتمد توخيل على طريقته 4-2-3-1 بوجود الحارس كايلور نافاس وأمامه رباعي الدفاع بريسنل كيمبيبي وتياجو سيلفا وتيلو كيرير وخوان بيرنات.

ويقود خط الوسط إدريسا جاي وبجواره ماركينيوس، وأمامهما لياندرو باريديس، وفي الهجوم أنخيل دي ماريا ونيمار وإدينسون كافاني، وفقا لما أشارت إليه التقارير الفرنسية.

دورتموند والقوة الضاربة

يدخل بروسيا دورتموند متسلحا بالقوة الضاربة للتقدم في مشوار دوري الأبطال باحثا عن تأكيد تفوقه على باريس سان جيرمان.

وقال المدرب لوسيان فافر إنه واثق من خروج المباراة بصورة قوية وبأفكار تكتيكية مميزة بين الفريقين الكبيرين، موضحا أن باريس سان جيرمان سيخوض اللقاء بكل قوة باحثا عن التأهل، خاصة بعد الخسارة في لقاء الذهاب.

ويغيب عن دورتموند الثنائي ماركو رويس وتوماس ديلاني، ويعتمد الفريق الألماني على طريقة 3-4-3 بوجود الحارس رومان بوركي وأمامه ثلاثي الدفاع ماتس هوملز ودان زاجادو ولوكاس بيسززك مع رباعي الوسط إيمري تشان وأليكس فيتسل مع الظهير الأيمن أشرف حكيمي والظهير الأيسر رافايل جيريرو.

ويقود خط الهجوم ثورجان هازارد وجوردان سانشو مع القناص إيرلينغ هالاند.

وقال هاني رمزي، لاعب فيردر بريمن الألماني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن دورتموند يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في عقر دار باريس موضحا أن وجود هالاند يزيد قوة دورتموند.

وأوضح أن باريس لديه عناصر مميزة مثل نيمار ودي ماريا وكافاني ستعوض احتمالية غياب مبابي وهو ما يجعل اللقاء صعبا بين الفريقين.