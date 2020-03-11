تقرير: بيع نيمار يمول 3 صفقات جديدة في باريس سان جيرمان

يبدو أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حسمت موقفها بشكل نهائي من استمرار البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، نجم هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وقال موقع Le10sport الفرنسي إن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، حسم موقف نيمار وقرر بيعه بنهاية الموسم الجاري، وذلك لمساعدة بطل فرنسا في تجديد صفوفه بنجوم مميزين.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في الحصول على 200 مليون يورو من صفقة بيع نيمار، وذلك للمساعدة في تمويل الصفقات الجديدة التي يريد الـ“بي إس جي“ إبرامها قبل انطلاق الموسم المقبل.

ويريد نادي برشلونة الإسباني استعادة نجمه السابق نيمار، الذي رحل عن صفوفه مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده في صيف 2017، قبل أن يندم قائد السليساو السابق على قرار الرحيل، ويبدي رغبته في العودة إلى ”كامب نو“.

ودخل برشلونة في مفاوضات رسمية مع باريس سان جيرمان قب انطلاق الموسم الحالي لاستعادة نيمار، إلا أن المباحثات لم تسفر عن شيء، واستمر البرازيلي برفقة فريقه.

وبحسب Le10sport فإن إدارة باريس سان جيرمان وضعت قائمة تضم 3 لاعبين للتعاقد معهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وسيكون لصفقة بيع نيمار دور كبير في تمويل تلك الصفقات.

وتابع: ”سيكون الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم هجوم نادي يوفنتوس الإيطالي على رأس اللاعبين المطلوبين في سان جيرمان، إضافة إلى الفرنسي نغولو كانتي، نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، والسنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي“.

ومضى يقول: ”لن يكون نيمار فقط هو اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن باريس سان جيرمان، حيث سيكون الموسم الحالي هو الأخير للبرازيلي تياغو سيلفا، والفرنسي لايفن كورزاوا“.

وشارك نيمار، 28 عاما في 21 مباراة هذا الموسم، وأحرز 17 هدفا، وصنع 10 أخرى.

وتبلغ القيمة التسويقية لنيمار حاليا ما يعادل 160 مليون يورو، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

ويرغب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة في استعادة نيمار إلى صفوف البلوغرانا، حيث يراه اللاعب الوحيد القادر على خلافته في ”كامب نو“.