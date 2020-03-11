”يويفا“ يرفض طلب وولفرهامبتون تأجيل مباراة أولمبياكوس في الدوري الأوروبي

قال وولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رفض طلبه تأجيل مباراته ضد أولمبياكوس في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي، يوم الخميس، لرفضه التهديد الذي يحدثه فيروس كورونا.

وأصدر وولفرهامبتون بيانا أكد فيه أن الرحلة تشكل خطرا غير ضروري على ”اللاعبين والجهاز التدريبي والمشجعين وعائلات المسافرين في هذا الوقت الصعب وغير الواضح“.

وشدد وولفرهامبتون على أنه يحترم قرار اليويفا وسيسافر إلى اليونان لخوض المباراة.

وتقام المباراة دون جماهير بعد قرار الحكومة اليونانية حظر حضور الأحداث الرياضية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال وولفرهامبتون: ”نؤمن أن بعض الأمور أهم من كرة القدم مثل صحة (العاملين) والصحة العامة واحدة منها“.

وأعلن إيفانغيلوس ماريناكيس، مالك أولمبياكوس ونونتغهام فورست الإنجليزي المنافس في الدرجة الثانية، يوم الثلاثاء، أنه أصيب بفيروس كورونا.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص حول العالم. وأعلنت اليونان عن العديد من حالات فيروس كورونا لكن دون أي وفاة حتى الآن.